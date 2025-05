È successo tutto all’improvviso: incontro, accordo e firma | Thomas Muller sbarca in Serie A

Una leggenda del calcio tedesco come Thomas Muller approda a sorpresa nel campionato di Serie A. L’annuncio è imminente, tifosi impazziti

La notizia che ha scosso il mondo del calcio tedesco è ormai ufficiale: dopo un quarto di secolo trascorso con una sola maglia la bandiera del calcio bavarese, il centrocampista Thomas Muller lascerà il Bayern Monaco entro il 30 giugno.

Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno non sarà rinnovato, mettendo fine a una delle storie più iconiche del calcio moderno. Con il suo addio si apre un inatteso scenario per il futuro dell’ex campione del mondo del 2014.

Thomas Muller, classe 1989, è un’icona del calcio tedesco e una bandiera del Bayern Monaco, club di livello mondiale con il quale ha vinto tutto quello che c’era da vincere sia in patria che all’estero.

La sua decisione di non rinnovare l’intesa con il Bayern o quella del club di non proporgli un nuovo contratto è stata motivata da esigenze di pianificazione della squadra, come lui stesso ha dichiarato qualche giorno fa.

Thomas Muller, il futuro è in Serie A: accordo a un passo

Nonostante l’età anagrafica (36 anni a settembre prossimo), Muller ha dimostrato anche nell’ultima stagione di poter ancora fare la differenza con la sua intelligenza tattica, la sua visione di gioco e la sua straordinaria capacità di inserimento in area di rigore.

L’ipotesi di un trasferimento in Serie A prende sempre più corpo e sarebbero due i club interessati ad acquisirne le prestazioni: la Lazio di Claudio Lotito e soprattutto il Bologna di Joey Saputo fresco vincitore della Coppa Italia.

Muller, l’Italia è nel mirino: trattative frenetiche

Per una società in ascesa come il Bologna, l’arrivo di un giocatore come Muller rappresenterebbe un colpo a dir poco sensazionale, capace di elevare ulteriormente il prestigio della squadra e di portare un’esperienza e una mentalità vincente in uno spogliatoio giovane e ambizioso. Un leader carismatico come il centrocampista bavarese sarebbe fondamentale per affrontare le sfide future, anche in Europa, con un progetto solido e in crescita.

Ovviamente l’ingaggio di un campione come Muller rappresenterebbe una sfida economica non indifferente per club che non hanno le risorse dei top team europei. Tuttavia, la possibilità di prelevarlo a parametro zero rende l‘operazione più accessibile. Sarà fondamentale presentare un progetto sportivo convincente in grado di stimolare un giocatore che, pur non avendo più gli stimoli del Bayern, è in cerca di una nuova sfida e di un ruolo da protagonista.