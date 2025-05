Dramma al Roland Garros: grave infortunio durante il match | Torna in campo nel 2026

Pessime notizie dal Roland Garros, c’è il grave infortunio durante la gara. L’atleta potrebbe dover tornare in campo il prossimo anno.

Gioie e dolori al Roland Garros 2025, sulla terra rossa di Parigi non mancano forti emozioni per gli appassionati di tennis. Tante soddisfazioni arrivano dagli atleti azzurri in quel dell’Open di Francia. La soddisfazione più grande per i tennisti tricolori è finora arrivata dalla vittoria a sorpresa di Matteo Gigante, ai danni del greco Tsitsipas.

Impresa Gigante, di nome e di fatto, il tennista italiano classe 2002 ha superato il numero 20 al mondo nel secondo turno dello Slam parigino. La vittoria in quattro set rappresenta una circostanza piuttosto rara sulla terra rossa del torneo francese. Era infatti dal 2008 che un giocatore proveniente dalle qualificazioni non batteva un ex finalista del Roland Garros.

Nuove emozioni a forti tinte azzurre arrivano dallo Slam di Parigi dal derby tutto italiano tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Mentre Jannik Sinner tornerà in campo per affrontare il francese Richard Gasquet, idolo dei tifosi di casa.

Il numero uno del ranking ATP ha già superato un avversario transalpino al primo turno. La vittoria contro Arthur Rinderknech ha messo nuovamente in mostra le qualità del tennista altoatesino. Yannik Sinner è riuscito a rimontare nell’ultimo set il parziale da 0-4 a 7-5 in suo favore.

Dramma al Roland Garros, grave infortunio

Tanti protagonisti del mondo tennistico devono però fare i conti con i problemi fisici a Parigi. Se a Roma aveva colpito tutti il ritiro di Matteo Berrettini, che ha alzato bandiera bianca per un nuovo problema agli addominali, non mancano guai in Francia.

Il francese Hugo Gaston ha alzato bandiera bianca ancor prima di scendere sulla terra rossa del Roland Garros. Permettendo così a Ben Shelton di avanzare al turno successivo, mentre ha colpito tutti la sconfitta dell’ex numero 8 al mondo del circuito WTA, la ceca Karolina Muchova.

Grave infortunio per Muchova, torna nel 2026

La tennista ceca, attualmente numero 13 al mondo, ha ceduto il passo ad Alycya Parks, contro ogni pronostico. A decidere la gara è stato anche l’infortunio al polso sinistro con la quale convive da tempo la Muchova.

L’atleta classe ’96 si è arresa in tre set ed ha parlato così dei suoi guai fisici: “Un giorno il polso va meglio, il giorno dopo peggio. Purtroppo negli ultimi giorni mi faceva davvero male.” Sui tempi di recupero: “Al momento non so se riuscirò o meno a giocare quest’anno“.