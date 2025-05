Bagnaia ha deciso il suo futuro: in Ducati sono senza parole | Ufficialità nelle prossime settimane

Francesco Bagnaia potrebbe lasciare a sorpresa la Ducati. Il team di Borgo Panigale è spiazzato dalla decisione del pilota torinese

Il mondiale di MotoGP 2025 non è iniziato nel migliore dei modi per Francesco Bagnaia. Il centauro torinese sta soffrendo più del previsto la presenza, a dir poco ingombrante, di Marc Marquez come suo compagno di squadra nel team Ducati.

Proprio alla luce di risultati finora non proprio lusinghieri, di certo inferiori alle aspettative della vigilia, le voci di un possibile addio del due volte campione del mondo al termine della stagione si fanno sempre più insistenti.

Il contratto di Bagnaia con la Ducati scadrà al termine del 2026 ma ‘sic stantibus rebus’ non si può affatto escludere una rescissione consensuale nei prossimi mesi. Anche perché alla porta del pilota piemontese stanno bussando in parecchi.

Si era parlato nei giorni scorsi di un concreto interesse dell’Aprilia, alle prese con il caso del campione del mondo in carica Jorge Martin, il quale a sorpresa potrebbe lasciare il team di Noale già entro la fine di quest’anno.

Bagnaia dice addio alla Ducati, un team lo vuole a tutti i costi

Anche la Honda starebbe pensando a Bagnaia in vista della prossima stagione ma con minore assiduità rispetto a un’altra scuderia made in Japan. Chi farebbe salti mortali per ingaggiare il pilota torinese è infatti la Yamaha.

Il team di Iwata, reduce da un lungo periodo buio e di scarsa competitività, è seriamente intenzionato a tornare in alto e l’eventuale ingaggio di un campione come Bagnaia sarebbe un colpo a dir poco sensazionale e al tempo stesso il segnale inequivocabile di un ritrovato slancio progettuale.

Bagnaia alla Yamaha? Ecco tutta la verità

Bagnaia sarebbe il campione in grado di dare la svolta necessaria al progetto e di competere stabilmente per le vittorie. Il centauro piemontese con i suoi due titoli mondiali consecutivi e la sua capacità di sviluppo risponde perfettamente a questo identikit. Tuttavia la realtà dei fatti è chiara e inequivocabile: Francesco Bagnaia è sotto contratto con la Ducati ancora per un anno e mezzo e il team italiano non è minimamente intenzionato a lasciarlo andare.

Lo stesso Pecco Bagnaia ha ribadito in diverse occasioni la sua filosofia riguardo ai contratti. In passato, in relazione a discussioni sul mercato piloti, ha dichiarato: “Quando hai un contratto devi seguirlo, non puoi cancellarlo“. Con ogni probabilità quello della Yamaha resterà un sogno.