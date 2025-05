Un lunga carriera con quasi 100 presenze in Serie A: annunciato il ritiro | Il calcio italiano perde una bandiera

Un altro ritiro scuote il mondo del calcio. Questa volta ad appendere gli scarpini al chiodo è una vecchia conoscenza del campionato italiano

Quando un protagonista del mondo del calcio si ritira e appende gli scarpini al chiodo c’è un istante in cui il tempo si ferma. Lo show deve andare avanti, per carità, ma è doveroso rendere omaggio a un eroe del pallone che ha deciso di dire ‘basta’.

In questo caso parliamo di un centravanti d’altri tempi, un attaccante che ha lasciato una traccia significativa in tutte le squadre di cui ha indossato la maglia. Impegno, attaccamento e carattere sono il suo biglietto da visita.

Non serve per forza di cose possedere le qualità tecniche del grande campione o del fuoriclasse per entrare nel cuore dei tifosi. Ed è proprio l’esempio di questo magnifico, umile professionista che ha saputo conquistare la stima e l’affetto dei tifosi.

È stato un idolo di diverse piazze e di molte squadre ma ora, a quasi 40 anni di età, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Il ritiro arriva nel momento in cui sta cercando in tutti i modi di salvare la sua squadra dalla retrocessione in Serie D.

Serie A, il ritiro è ufficiale: tifosi in lacrime

Il mondo del calcio saluta Mirco Antenucci, bomber classe 1984 originario di Termoli, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato lasciando un’eredità di oltre 230 gol in una carriera lunga 23 stagioni. Una notizia che ha commosso i tifosi di tutte le squadre in cui ha militato, dalla Serie A alla Serie C.

Sebbene la sua ultima esperienza sia stata con la SPAL in Serie C, dove ha consolidato un legame profondo con la città e i suoi tifosi, Antenucci ha calcato anche i campi del palcoscenico più importante, quello della Serie A.

Addio al calcio dopo oltre vent’anni di carriera

La sua carriera è un esempio di longevità e professionalità. Nato a Termoli, Antenucci ha iniziato il suo percorso nel 2002 con il Giulianova per poi vestire numerose maglie, tra cui quelle di Torino, Leeds United, Ternana e Bari. Ovunque sia andato ha lasciato un segno, non solo per le sue doti realizzative, ma anche per la sua dedizione e il suo carattere in campo.

In particolare, il suo legame con la SPAL è diventato indissolubile. A Ferrara ha trovato una seconda casa, diventando un capitano e un leader riconosciuto. Il suo addio è stato salutato con grande affetto dai tifosi biancazzurri, che lo hanno omaggiato con messaggi di gratitudine e stima, a testimonianza del segno indelebile che ha lasciato nel cuore della città estense.