ULTIM’ORA PALLADINO: né Atalanta e né Lazio | Dietro le dimissioni c’è una super big

Il tecnico viola si è dimesso non per andare alla Dea o alla Lazio, ma per approdare sulla panchina di un altro top club. Vediamo di quale si tratta.

La stagione di Serie A è andata ormai in archivio. Domenica sera infatti si è giocato l’ultimo turno di campionato, che ha certificato anche gli ultimi verdetti. Di conseguenza con la fine dei match, sono arrivate le prime riflessioni delle società sul futuro. Dalla rosa alla dirigenza, fino ai tecnici.

Tante panchine infatti dovrebbero cambiare proprietario nel giro dei prossimi giorni, certificando una rivoluzione importante nella griglia degli allenatori. Allo stesso tempo però c’erano anche delle sicurezze per la guida tecnica di alcune squadre. Una di queste riguardava di sicuro Raffaele Palladino.

L’allenatore napoletano aveva da poco rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina, e sembrava uno dei pochi certi di rimanere nel club. Tuttavia all’improvviso nella giornata di ieri il mister ha deciso di dare le dimissioni improvvise, lasciando senza parole l’ambiente gigliato e tutti gli appassionati. Adesso però con la decisione presa spiccano le tante voci sul suo futuro. Ma una su tutte sembra essere la più veritiera.

Il futuro di Palladino

Al momento ancora non sono ben chiare le ragioni che hanno spinto Raffaele Palladino a dare le dimissioni. La principale riguarda di sicuro un rapporto molto complicato con il dirigente Daniele Pradé. Allo stesso modo però si sono fatte avanti le ipotesi che volevano un suo addio alla Viola per approdare in un altro club.

Su tutti si è parlato di un forte interesse dell’Atalanta per il post Gian Piero Gasperini, ormai sempre più vicino alla Roma, e della Lazio, pronta a separarsi da Marco Baroni. La realtà però è che su di lui c’è un’altra grande società, che lo vuole alla guida di un nuovo progetto.

Ecco la big sulle tracce di Palladino

Alcune clamorose indiscrezioni vorrebbero un interesse di Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, proprio nei confronti del tecnico viola.

Una voce per ora, niente di più, soprattutto visto che nelle ultimissime ore il Diavolo avrebbe intensificato i contatti per riportare a Milanello Max Allegri. Fino a che però non ci sarà un’ufficialità, tutto può essere possibile.