Guadagnamo almeno 2 decimi alla volta: la Ferrari torna a sorridere | Vasseur sogna l’impresa

L’ottimo secondo posto di Leclerc a Monaco alimenta nuove speranze in casa Ferrari soprattutto in vista del prossimo Gran Premio in Spagna

Segnali importanti di risveglio in casa Ferrari e i tifosi rialzano la testa. Il Gran Premio di Monaco ha da un lato ribadito la superiorità della McLaren, che ha visto Lando Norris aggiudicarsi la gara a Oscar Piastri centrare un prezioso terzo posto.

Al tempo stesso ha visto ergersi nuovamente a grande protagonista la scuderia di Maranello, che ha conquistato un’ottima e confortante seconda piazza con Charles Leclerc e la quinta posizione grazie a Lewis Hamilton.

Resta ora da capire se il riscatto del Cavallino Rampante sia legato esclusivamente alle caratteristiche particolari e uniche del circuito di Montecarlo o se la SF-25 ha realmente iniziato ad ingranare.

Serve una controprova e da questo punto di vista ma non dovremo attendere a lungo: domenica prossima sul circuito di Barcellona è in programma il Gran Premio di Spagna e proprio lì vedremo se la Ferrari sarà in grado di dare continuità ai risultati di Monaco.

Ferrari, la McLaren torna nel mirino: ecco perché

I segnali che giungono da Maranello inducono ad un moderato ottimismo: la SF-25 appare in crescita sia nelle prestazioni che nell’assetto da gara. Lo stesso Leclerc ha sottolineato come la monoposto finora apparsa deficitaria sia ora più guidabile e veloce.

Il riscontro sui tempi al giro è lusinghiero visto che il Cavallino Rampante ha guadagnato 2 decimi di secondo nei confronti dell’imprendibile McLaren. E non è tutto, visto che c’è un altro fattore che potrebbe favorire le Rosse domenica prossima in Catalogna.

Ferrari, cosa può succedere: i tifosi sperano

Nello scorso weekend sul circuito cittadino di Montecarlo la Ferrari ha confermato di essere superiore in una particolare classifica, quella dei pit stop: i tempi fatti segnare da Leclerc ed Hamilton sono risultati di gran lunga inferiori a quelli degli altri piloti.

Ciò significa che nel cambio gomme meccanici e tecnici di Maranello sono pressoché imbattibili. Staremo a vedere se sarà così anche a Barcellona tra una settimana. I tifosi ferraristi sperano di rivedere una Rossa tagliare per prima il traguardo dopo quasi un anno di distanza dall’ultima vittoria. Il Mondiale è ormai una corsa a tra tra Piastri, Norris e Verstappen, ma per i successi parziali Maranello può ancora dire la sua.