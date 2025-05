Giuntoli tenta la giocata: 30 milioni più Vlahovic | È l’affare dell’estate

Cristiano Giuntoli tenta il colpaccio e mette sul piatto 30 milioni più il cartellino di Dusan Vlahovic. La Juve chiude così l’affare dell’estate.

La Juventus è riuscita a qualificarsi in Champions League al fotofinish. Ora la squadra guidata da Igor Tudor tornerà in campo a metà giugno per disputare il Mondiale per club. Nel frattempo Cristiano Giuntoli sta già pianificando le prossime mosse in vista della sessione estiva di calciomercato.

I bianconeri nel torneo organizzato negli USA affronteranno anche il Manchester City di Pep Guardiola. Il dirigente ex Napoli, dopo aver festeggiato per l’accesso in Champions arrivato all’ultima giornata, può mescolare nuovamente le carte nella rosa bianconera, intervenendo con grandi manovre sul mercato sia in entrata che in uscita.

Uno dei nomi più chiacchierati resta quello di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo non ha brillato in questa stagione, mettendo a segno appena 10 reti in campionato. Sembrano un lontano ricordo i numeri che lo accompagnarono alla Continassa dalla Fiorentina. Nella stagione 2021-22 il serbo siglò 29 reti in tutte le competizioni.

L’attaccante ex Fiorentina è il calciatore più pagato della Serie A, con un ingaggio netto da 12 milioni di euro l’anno. Non è esclusa la sua cessione nella prossima finestra di calciomercato estivo, con Cristiano Giuntoli che potrebbe mettere sul piatto il suo cartellino più un conguaglio per tentare il colpaccio della sessione ordinaria.

Vlahovic più 30 milioni, pazza idea Giuntoli

Lo stesso centravanti serbo ha glissato alla domanda dei tifosi bianconeri sul proprio futuro. L’addio alla Juventus torna un tema caldo per Dusan Vlahovic, che potrebbe finire in un tentativo di scambio clamoroso sull’asse Italia – Inghilterra.

Il cartellino dell’attaccante classe 2000, più un tesoretto da 30 milioni di euro, potrebbero assicurare a Cristiano Giuntoli il colpo proibito dell’estate in casa Juve.

La Juve non molla Tonali

Il centrocampista nel mirino di Giuntoli è l’ex Milan, Sandro Tonali. Coetaneo dell’attaccante serbo e protagonista con il Newcastle e la maglia dell’Italia in questa ultima stagione. I Magpies non sembrano intenzionati a privarsene così facilmente.

Ecco perché la folle idea di Giuntoli di mettere sul piatto il cartellino di Vlahovic più circa 30 milioni di euro non appare un’opzione così peregrina. La concorrenza non manca, con le big di Premier alla finestra, ma il dirigente bianconero potrebbe bruciare tutti.