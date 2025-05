Conference League: trionfo del Chelsea | 4-1 al Real Betis e primo trofeo in Blues per Maresca

Il Chelsea di Enzo Maresca trionfa in Conference League. Real Betis schiantato per 4-1, i Blues stabiliscono un record in Europa.

Non sono mancate emozioni nella finale di Conference League disputata a Breslavia. Il Real Betis arrivava in Polonia per giocare la sua prima finale europea della storia, il Chelsea per vincere l’unico trofeo europeo che mancava in bacheca.

Gli spagnoli hanno conquistato la finale dopo aver eliminato la Fiorentina di Palladino, mentre il Chelsea ha avuto la meglio sul Djurgarden in semifinale. La prima frazione di gara in Polonia è stata un monologo della squadra andalusa, guidata in panchina da Manuel Pellegrini.

Il primo tempo è a forti tinte biancoverdi. Il Real Betis riesce a sbloccare la gara dopo appena nove minuti grazie alla rete del solito Ezzalzouli, ben imbeccato dall’assist di Isco. Per l’attaccante marocchino sono sei i centri nella competizione europea.

Gli andalusi sfiorano il raddoppio a più riprese, con il Chelsea che ringrazia il portiere Jorgensen, decisivo sul tentativo di Bartra. L’intervallo si chiude sull’1-0 per gli spagnoli, ma la ripresa ha tutto un altro spartito.

Rimonta e trionfo per il Chelsea in Polonia

Pellegrini deve rinunciare ad Ezzalzouli per infortunio nel secondo tempo ed il Betis sparisce letteralmente dal campo. Il Chelsea spinge alla disperata ricerca del pareggio e gli sforzi della squadra di Enzo Maresca vengono presto ripagati.

Al 65esimo minuto è Enzo Fernandez a pareggiare i conti per i Blues, ben imbeccato da Palmer. Neanche cinque minuti ed il Chelsea mette la freccia, con la rete di Jackson.

Il Betis dura solo un tempo, gioia Maresca

A chiudere i giochi con la terza rete ci pensa Jadon Sancho. Al minuto 83 l’ex Manchester United non da scampo al portiere del Betis, realizzando un pregevole gol con un tiro a giro imparabile. La festa dei Blues esplode con il poker siglato a Caicedo in pieno recupero.

Basta un tempo alla squadra londinese per entrare nella storia. Il Chelsea è infatti la prima squadra ad aver vinto tutte le competizioni UEFA. La quarta edizione della Conference League va ai Blues, che trionfano dopo Roma, West Ham ed Olympiacos. Primo trofeo per Enzo Maresca da allenatore, i londinesi chiudono al meglio una stagione decisamente positiva.