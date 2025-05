“Ci sono richieste dall’Italia”: ecco con chi tratta Inzaghi | Tradisce l’Inter dopo la Champions

Simone Inzaghi pronto a tradire l’Inter dopo la finale di Champions League. Ecco il club italiano sulle tracce del tecnico interista.

Dopo quattro stagioni ricche di emozioni le strade tra l’Inter e Simone Inzaghi potrebbero separarsi al termine della stagione. Fin qui il tecnico ex Lazio ha raccolto 1 scudetto, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane. I nerazzurri hanno anche raggiunto la finale di Champions League due anni fa, venendo sconfitti di misura dal Manchester City.

Ora l’allenatore nato a Piacenza ha la ghiotta occasione di vendicarsi della sconfitta subita ad Instanbul per mano dei britannici. Sabato 31 maggio l’Inter a Monaco di Baviera affronterà il PSG nella finale di Champions League, traguardo tagliato per due volte in tre stagioni. La vittoria del più prestigioso trofeo europeo può scrivere una pagina gloriosa per il club milanese e tutto il calcio italiano.

Ma il futuro dell’ex attaccante sembra essere tutto meno che scontato nella società guidata da Giuseppe Marotta. Sono tante le panchine ancora da assegnare in Serie A, a partire dal Milan che difficilmente confermerà Sergio Conceicao dopo una stagione anonima. Poi c’è la Roma, con Claudio Ranieri che ha più volte ribadito di voler dire addio a fine stagione.

Nel valzer delle panchine di Serie A resta ancora da sciogliere il nodo sul futuro di Antonio Conte al Napoli, così come quello di Gasperini in casa Atalanta.

Inzaghi addio all’Inter ma ancora in Serie A

In tutto ciò il futuro di mister Simone Inzaghi resta un’incognita mentre si avvicina l’appuntamento più atteso della stagione. Alla finestra per il tecnico piacentino continua ad esserci l’opzione Arabia Saudita ma non solo.

Non è un mistero che l’Al-Hilal sarebbe pronto ad un’offerta faraonica per strappare l’allenatore dall’Inter, ma lo stesso tecnico ha annunciato di avere richieste anche dall’Europa.

Tradimento Inzaghi, l’addio è clamoroso

Detto delle sirene arabe anche lo stesso tecnico ha parlato del suo futuro. All’appuntamento del Media Day in vista della finale di Champions Inzaghi ha dichiarato: “Ci sono richieste dall’Italia, dall’estero e dall’Arabia. Dopo la finale parlerò con la dirigenza.”

Le richieste italiane potrebbero arrivare a sorpresa dalla Juventus. La squadra bianconera si è qualificata in Champions League ma il futuro di Igor Tudor non è così scontato. Il possibile passaggio del tecnico interista ai bianconeri rappresenterebbe un tradimento clamoroso ai colori dell’Inter.