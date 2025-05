C’è un errore nel sistema: INTER-PSG, i biglietti costano meno di 50 euro | Ecco come approfittarne

La finale di Champions League si avvicina e in casa Inter cresce la tensione. Intanto i tifosi comprano i biglietti a prezzi stracciati

L’attesa è a dir poco febbrile. Mentre quasi tutti i club di Serie A sono alle prese con il valzer frenetico degli allenatori, in casa Inter tutte le energie sono rivolte alla preparazione della partita più importante degli ultimi anni, la finale di Champions League.

Tra qualche ora sul terreno dell’Allianz Arena di Monaco la squadra di Simone Inzaghi affronterà l’ambizioso e arrembante Paris Saint Germain, giunto alla seconda finale di Champions della sua storia.

In quest’ultima settimana i due allenatori hanno curato la preparazione della gara nei minimi dettagli e senza lasciare nulla al caso. Sia Inzaghi che Luis Enrique possono contare sull’intera rosa, presupposto essenziale per giocarsi al meglio le rispettive chance.

Anche tra i tifosi delle due squadre l’ansia e la tensione aumentano man mano che ci si avvicina al fischio d’inizio. I pochi fortunati che hanno trovato il biglietto per l’Allianz Arena sono pronti a partire.

Inter-Psg, i biglietti a prezzi ridicoli: i dettagli

Mentre i responsabili dell’ordine pubblico a Monaco hanno predisposto un piano accuratissimo al fine di evitare sgradevoli e pericolosi contatti tra le due tifoserie, alcune indiscrezioni di queste ultime ore raccontano di biglietti della partita venduti a prezzi stracciati.

Si vocifera che per acquistare i preziosissimi tagliandi della finale di Champions League possano bastare poco meno di 50 euro, una cifra alla portata di parecchie tasche. Per garantirsi un posto d’eccellenza, una poltroncina in tribuna, servono 46,50 euro.

Inter-Psg, ecco la verità sui biglietti: i tifosi nerazzurri sono senza parole

Purtroppo per i sostenitori dell’Inter la verità in merito a questa vicenda è molto diversa: il prezzo succitato di 46.50 euro è reale, ma il biglietto in palio non è quello dell’Allianz Arena, bensì dello stadio Meazza a Milano. La finale tra i nerazzurri e i rossoblù parigini sarà infatti trasmessa su un maxischermo allestito all’interno dell’impianto di San Siro, una decisione presa di concerto dal Comune di Milano e dal Comitato per l’ordine e la sicurezza.

Chi vorrà assistere alla sfida di Monaco assaporando l’atmosfera dello stadio meneghino dovrà dunque spendere cifre che vanno da un minimo di 20 a un massimo di 46 euro: non certo un’inezia per un match trasmesso in televisione.