ULTIM’ORA DA PARIGI: un titolarissimo salta la finale | Brutta grana per Luis Enrique

Brutte notizie per Luis Enrique in vista della finalissima di Champions League contro l’Inter. Il tecnico spagnolo perde un titolarissimo.

La marcia di avvicinamento alla finale di Champions League entra nel vivo. Sabato 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera si affronteranno PSG ed Inter, nell’ultimo atto della massima competizione europea. La gara che vale tutta una stagione è dietro l’angolo per le due formazioni, che si avvicinano alla sfida con umori differenti.

Il club parigino ha infatti dominato la Ligue 1, conquistando il tredicesimo titolo della loro storia con ben sei turni d’anticipo. L’Inter di Simone Inzaghi ha invece chiuso il campionato al secondo posto in classifica, alle spalle del Napoli campione d’Italia. La Serie A è stata molto più avvincente del campionato transalpino, ma il PSG è arrivato in fondo anche ad altre due competizioni nazionali.

La squadra transalpina si è confermata spietata nei confini nazionali, riuscendo anche a conquistare la prima finale di Champions League della propria storia.

A gennaio la squadra guidata da Luis Enrique ha infatti vinto la Supercoppa di Francia, liquidando di misura il Monaco. Più recentemente il PSG ha alzato al cielo anche la Coppa di Francia, imponendosi per 3-o sullo Stade Reims nell’atto finale.

Allarme Luis Enrique, assenza pesantissima

I parigini hanno conquistato la sedicesima Coppa di Francia in una gara senza storia davanti al proprio pubblico. Nel giro di venti minuti il giovane Barcola ha rifilato due reti al Reims, poi ci ha pensato Hakimi a chiudere i giochi.

Buonissime notizie dal campo per Luis Enrique, che ha anche dimostrato di volgere lo sguardo alla finalissima di Champions, risparmiando dalla gara di Coppa il portiere Gigio Donnarumma.

PSG senza Kvaratskhelia in finale

L’assenza del portiere della Nazionale italiana è dovuta a semplice gestione in vista dell’appuntamento di Monaco, che potrebbe riscrivere la storia del club parigino.

Un’assenza improvvisa invece è stata quella che ha riguardato Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante ex Napoli avrebbe dovuto giocare la finale di Coppa di Francia, salvo poi accusare un forte mal di testa. Il fantasista georgiano però non appare in dubbio in vista dell’appuntamento contro l’Inter all’Allianz Arena.