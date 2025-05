Mai più una gara a Monaco: abolito per sempre il GP | Leclerc lo ha saputo dalla FIA

Il Gran Premio di Monte Carlo abolito per sempre. L’addio a Monaco coglie tutti di sorpresa, in primis il padrone di casa Charles Leclerc.

L’ottava prova della stagione 2025 di Formula 1 si è corsa a Monte Carlo ed ha visto ancora una volta il dominio della scuderia McLaren. Ma durante il GP del Principato di Monaco sono arrivati diversi spunti d’interesse sul corrente Mondiale di Formula 1.

La vittoria della tappa monegasca è andata a Lando Norris, dopo una gara in cui non sono mancati colpi di scena. Il pilota britannico ha messo in cascina la seconda vittoria in questa stagione, riducendo il gap con il compagno di scuderia Oscar Piastri. L’australiano ha infatti tagliato il traguardo da terzo a Monaco.

In mezzo alle due McLaren si è piazzato un super Charles Leclerc, che ha trovato il secondo posto ed il secondo podio della sua stagione. Il pilota monegasco ha lanciato nuovi segnali incoraggianti dopo gli ultimi piazzamenti non prettamente irresistibili.

Ancora fuori dal podio Lewis Hamilton, che arriva quinto a Monte Carlo dietro a Max Verstappen. La classifica piloti vede ora Piastri in vetta, con 161 punti. Secondo Norris a meno tre lunghezze, chiude il podio proprio Verstappen a quota 136 punti nella classifica piloti generale.

Addio a Monaco, la provocazione ufficiale

La gara del Principato di Monaco è storicamente una delle più lente di tutto il Mondiale. Ma l’introduzione del doppio pit stop obbligatorio ha decisamente smosso le acque in quel di Monte Carlo.

Come di consueto ad aggiudicarsi la tappa del Principato di Monaco è stato chi aveva conquistato la pole position, in un tracciato dove storicamente i sorpassi sono merce rara.

Monaco cancellata, la proposta di Russel

Ecco perché spesso gli addetti ai lavori ed i protagonisti del paddock criticano le dinamiche di gara del tracciato monegasco. Uno degli ultimi a parlare della pista del principato è stato George Russel.

Intervistato da Sky Uk il pilota britannico ha dichiarato: “Facciamo due sessioni di qualificazione e diamo punti per le qualifiche. Una gara di qualificazione il sabato e si assegna la vittoria. Una gara di qualificazione la domenica e si assegna la vittoria. Non lo so, perché la gara in sé è piuttosto inutile.“