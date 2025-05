Il ritorno che nessuno si aspettava: Jovetic giocherà in Serie A | Offerto contratto a gettoni

L’attaccante montenegrino è pronto ad un clamoroso e inatteso ritorno in Serie A: un club gli ha offerto un contratto a gettoni.

Qualche anno fa un ragazzino montenegrino ha fatto innamorare la Serie A e non solo. Arrivato come un semisconosciuto, Stevan Jovetic a Firenze ha fatto impazzire tutti a suon di gol e grandi giocate. Dopo la sua affermazione in viola però la sua carriera si è quasi bloccata. Il suo passaggio al Manchester City non ha dato i frutti sperati, e da lì il calciatore è tornato in Italia, all’Inter.

Anche in nerazzurro però Jo-Jo non è tornato sui livelli sperati, e dopo un anno e mezzo a Milano ha lasciato di nuovo il nostro campionato. Da lì ha iniziato un giro per il mondo, che lo ha visto giocare per Siviglia, Monaco, Hertha Berlino, Olympiacos (con cui lo scorso anno ha vinto la Conference League proprio ai danni della sua Fiorentina) e Omonia.

Proprio con il club di Cipro Jovetic è al momento sotto contratto, e ha disputato una stagione piuttosto positiva, che quanto meno non lo ha visto falcidiato dagli infortuni. Detto ciò però adesso anche per lui è il momento di parlare di futuro, e proprio da questo punto di vista sono arrivate delle importanti e clamorose novità.

Jovetic può tornare in Serie A

Arrivato alla soglia dei 35 anni, la classe del fantasista montenegrino è rimasta intatta, anche se ovviamente la sua condizione fisica, che ne ha condizionato spesso e volentieri la carriera, non è sempre delle migliori.

Come detto in precedenza però Jovetic nella stagione che si è appena conclusa è riuscito a non avere troppi problemi fisici. Ed è per questa ragione che un club di Serie A sta seriamente pensando di portarselo a casa nella prossima sessione estiva di mercato.

Ecco chi vuole scommettere su di lui

A scommettere su di lui potrebbe essere Pantaleo Corvino, dirigente che lo ha scovato ai tempi della Fiorentina e che adesso potrebbe riportarlo in Serie A.

Il responsabile dell’area tecnica del Lecce, dopo la salvezza dei giallorossi, vuole regalare un grande nome al popolo salentino, ed è pronto per puntare proprio su Jovetic, che arriverebbe come riserva ma che nel corso dell’anno potrebbe addirittura aspirare ad essere titolare.