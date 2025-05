Finale di Conference League: stasera Real Betis-Chelsea | Entrambe vogliono la coppa

Grande attesa per l’ultimo atto della Conference League, che andrà in scena questa sera: sia il Betis che il Chelsea vogliono portare a casa il trofeo.

I vari campionati sono ormai finiti, e per la conclusione della stagione (che in realtà proseguirà dopo le nazionali con il Mondiale per Club) mancano ormai solo alcune finali di coppe europee. Con quella di Europa League che si è giocata mercoledì scorso, e che ha incoronato il Tottenham campione, e con quella di Champions che si disputerà sabato sera tra Inter e PSG, stasera tocca alla Conference.

Allo stadio di Wroclaw, in Polonia, alle ore 21.00 (il match è vedibile in maniera gratuita in chiaro su TV8), Real Betis e Chelsea si sfideranno per vedere a chi andrà la quarta edizione di questo trofeo. Le prime tre vincitrici nell’albo d’oro sono Roma, West Ham e Olympiacos, e ora una delle due vuole aggiungersi a questa lista.

Detto ciò, andiamo a vedere come arrivano le due squadre a questo grande appuntamento, e chi al momento sembra favorito per portare a casa la coppa, che darebbe un significato ancora più importante alla stagione di entrambe le compagini, le quali hanno disputato un’ottima annata.

Il Real Betis sogna il primo titolo europeo

La compagine spagnola ha disputato una grande annata, piazzandosi al sesto posto in Liga, utile per la qualificazione alla prossima Europa League. Mister Manuel Pellegrini ha creato un mix di talento ed esperienza, che è riuscito a far arrivare il club fino in fondo a questa coppa.

Detto ciò, in vista di questa sera, il tecnico proverà a schierare la miglior formazione possibile, al netto delle tante assenze (su tutte quelle di Lo Celso, Bellerin e Diego Llorente), in modo da regalare un sogno ai tifosi, che vogliono il primo titolo europeo della storia.

Maresca vuole il suo primo trofeo al Chelsea

Il cammino del Chelsea fino ad ora è stato piuttosto semplice. Gli avversari trovati lungo la competizione sono stati ben al di sotto del livello dei Blues, e di conseguenza sbarazzarsi di loro non è stato difficile.

Detto ciò però in quest’ultimo atto la sfida sarà diversa, visto il valore del Real Betis, e di conseguenza servirà grande attenzione se si vorrà vincere la coppa.