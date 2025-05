Clamoroso Venezia-Juve: i calciatori già sapevano del rigore | La confessione arriva dallo spogliatoio

Il rigore assegnato durante il match tra Venezia e Juve ha generato il caos: e ora arriva anche una confessione dallo spogliatoio che fa scoppiare lo scandalo.

Il campionato di Serie A è andato ormai in archivio. E’ stato un anno lungo e faticoso, ricco di colpi di scena, dove le squadre hanno lottato fino alla fine per i rispettivi obiettivi. In primis per lo scudetto, decisosi solo venerdì sera, e che ha visto il Napoli salire sul tetto d’Italia per la quarta volta nella sua storia.

Dopodiché invece nella serata di domenica è stata la volta della lotta salvezza e di quella Champions. Nella prima non sono mancati i colpi di scena, con il Lecce che alla fine è riuscito a compiere il miracolo vincendo a Roma con la Lazio e riuscendo a mantenere la categoria. Per quanto riguarda la corsa alla coppa dalle grandi orecchie invece la Juve, seppur a fatica, ha battuto il Venezia e ha ottenuto il quarto posto.

Ma è proprio la sfida tra i lagunari e la Vecchia Signora che ha destato non poche polemiche. A far discutere è stato un calcio di rigore, risultato poi decisivo, assegnato ai bianconeri, e trasformato da Manuel Locatelli. Per quanto il penalty fosse netto, il caos si è generato perché a commettere il fallo è stato Nicolussi Caviglia, ex primavera juventino, che secondo alcuni avrebbe addirittura commesso apposta l’infrazione di gioco.

Caos per il rigore in Venezia-Juve

Le polemiche per quanto accaduto si sono poi moltiplicate alla fine della partita dopo le dichiarazioni dello stesso capitano bianconero, che ha così parlato ai microfoni di Sportmediaset.

”Ho pensato durante la giornata che avrei dovuto tirare questo rigore perché me lo sentivo. Dovevo assumermi io questa responsabilità perché sono il capitano”.

I calciatori sapevano tutto?

Secondo qualcuno dalle parole di Locatelli si evince che addirittura il capitano juventino sapesse già che ci sarebbe stato un calcio di rigore in favore della sua squadra, e di conseguenza le polemiche sono immediatamente impazzate sui social e non solo.

In una stagione in cui le polemiche sono state enormi per qualsiasi evento dunque, questo tassello va ad aggiungersi ulteriormente alla lunga lista già presente. Con la speranza che la prossima annata di Serie A non vada sulla stessa falsa riga.