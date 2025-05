Chiamata la reception dell’hotel: messaggio per Spalletti | Qualcuno non può rispondere alla convocazione

Comunicazione lampo per Luciano Spalletti dopo le convocazioni in Nazionale. Ecco chi non potrà raggiungere il Commissario Tecnico.

Archiviato il campionato è tempo di pensare ai prossimi impegni della Nazionale azzurra. L’Italia di Luciano Spalletti tornerà in campo a giugno, nel girone I di qualificazione al Mondiale 2026. Gli azzurri sono chiamati a conquistare il pass per la manifestazione che si svolgerà tra gli USA, il Messico ed il Canada. Dopo aver fallito due qualificazioni di fila non c’è spazio per nuovi passi falsi.

Non sarà però facile superare la Norvegia, principale antagonista nella corsa al primo posto del gruppo I. L’Italia affronterà la selezione scandinava il 6 giugno in trasferta, prima di ospitare il 9 la Moldavia. Luciano Spalletti ha diramato le convocazioni ufficiali per le prossime due sfide degli azzurri.

Tra assenze illustri e ritorni importanti c’è spazio per una sola novità tra le prime chiamate in Nazionale. Parliamo del difensore centrale Diego Coppola, tesserato nell’Hellas Verona e già nel giro dell’Under 21. Dopo oltre tre anni torna in azzurro Davide Zappacosta, oltre a Riccardo Orsolini, assoluto trascinatore del Bologna di Italiano.

Conferme poi per Cesare Casadei, che bene ha figurato nel Torino, e Daniel Maldini. L’attaccante figlio d’arte è reduce dalla doppietta messa a segno con l’Atalanta contro il Parma. Chiamati anche Udogie e Vicario dal Tottenham, freschi vincitori dell’Europa League.

Chiamata per Spalletti, ecco chi salta la convocazione

Il campionato di Serie A si è chiuso con la vittoria del Napoli, ma la stagione calcistica non è terminata per tutti i club. Saranno galvanizzati dalla conquista del tricolore i vari Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori, mentre un nutrito gruppo di calciatori non potrà raggiungere il ritiro azzurro.

Il primo gruppo di 21 calciatori si ritroverà infatti a Coverciano da sabato 31 maggio, mentre per altri sei convocati bisognerà aspettare altri tre giorni.

Spalletti senza sei pedine, ecco il motivo

Sei calciatori risponderanno alla chiamata del CT ex Napoli solo il 2 giugno, per via della finalissima di Champions League. L’ultimo atto della coppa dalle grandi orecchie verrà giocato a Monaco di Baviera il 31 maggio, e vedrà impegnati diversi calciatori convocati dall’Italia.

Parliamo di Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, oltre al folto gruppo Inter. I vari Bastoni, Acerbi, Dimarco, Barella e Frattesi raggiungeranno Coverciano solo dopo la finalissima della massima competizione europea.