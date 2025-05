VANOLI CACCIATO: Cairo prende un eroe del 2006 | Pronto un contratto di due anni

Il presidente del Torino Urbano Cairo è orientato ad esonerare Paolo Vanoli: al suo posto il patron granata vuole un campione del mondo

È proseguita male, è finita anche peggio. La seconda parte di stagione del Torino è stato qualcosa di molto simile a un lento e inaccettabile calvario, una sorta di agonia che ha messo a dura prova la pazienza dei tifosi granata.

L’ultima giornata di campionato non ha fatto eccezioni, anzi: Ricci e compagni si sono arresi quasi senza combattere alla motivate e brillante Roma di Claudio Ranieri che ha espugnato lo stadio del Grande Torino con un perentorio 2-0.

Alla fine i granata hanno chiuso il campionato in 11/a posizione con 44 punti, distanti anni luce da un posto in Europa che per qualche settimana hanno pure immaginato di poter conquistare.

I tifosi hanno già individuato quello che da sempre considerano il principale responsabile dei continui fallimenti tecnici, il presidente Urbano Cairo. L’imprenditore ed editore piemontese però non ci sta e passa al contrattacco.

Torino, Cairo ha deciso: via subito Vanoli

Nell’immediato dopo partita contro i giallorossi il patron granata ha attaccato a sorpresa proprio Vanoli, reo di aver gestito malissimo la seconda parte di campionato: “Mi aspettavo molto di più, sono deluso da Vanoli – ha attaccato Cairo -, faremo tutte le valutazioni del caso. Chi è che fa giocare la squadra? Chi la mette insieme? Ha le sue responsabilità. Non è soltanto Cairo il responsabile“.

Una serie di critiche che lascia immaginare un addio imminente e una rottura definitiva tra le parti, confermata in seconda battuta dallo stesso Cairo: “Dovrò valutare se confermare Vanoli o meno. Deciderò tutto in settimana“.

Torino, è già pronto il sostituto: è un ex campione del mondo

Tra i nomi che circolano come possibile successore di Vanoli uno in particolare sta guadagnando terreno, quello di Alberto Gilardino. L’ex allenatore del Genoa è attualmente libero e ha già dato la sua disponibilità ad allenare il Torino.

Campione del Mondo con la Nazionale italiana nel 2006, l’ex centravanti di Milan e Fiorentina si è dimostrato un allenatore emergente e capace, in grado di ottenere il massimo dalle sue squadre. La sua esperienza e il suo entusiasmo nell’intraprendere questa avventura potrebbero sposarsi bene con le ambizioni del club granata di rilanciarsi e puntare a posizioni più importanti nel prossimo campionato.