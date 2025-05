ULTIM’ORA SERIE A: denunciata la FIGC | Il campionato non è regolare

Serie A nel caos, spunta la denuncia nei confronti della FIGC. Torti arbitrali nel mirino del dirigente, il campionato non è stato regolare.

Neanche il tempo di archiviare la stagione che scoppia un caso che coinvolge direttamente i vertici federali della Serie A. Mai come quest’anno il campionato è stato avvincente ed agguerrito fino ai minuti finali. Dalla lotta per lo scudetto, passando per la zona salvezza e le qualificazioni alle competizioni europee, si è deciso quasi tutto all’ultima giornata.

La lotta al vertice ha visto il Napoli di Antonio Conte vincere il quarto scudetto della sua storia. La squadra partenopea ha superato per 2-0 il Cagliari, grazie alle reti del solito McTominay e di un decisivo Romelu Lukaku. Il bomber belga ha condannato al secondo posto l’Inter di Simone Inzaghi, che attende con ansia la finalissima di Champions League contro il PSG.

Oltre a nerazzurri e partenopei in Champions League si sono qualificate l’Atalanta e la Juventus, rispettivamente al terzo ed al quarto posto in classifica.

Un gradino più in basso la Roma di Claudio Ranieri, che centra la qualificazione in Europa League al pari del Bologna, vincitore della Coppa Italia. Ancora Conference per la Fiorentina, che soffia al fotofinish il posto alla Lazio.

Furia Inter, Marotta contro la FIGC

Nonostante sia calato il sipario sull’edizione 2024-25 della Serie A, le polemiche intorno alle decisioni arbitrali non si sono ancora sopite. In particolare nelle ultime giornate è stata evidente la frustrazione in casa Inter, sottolineata anche dal silenzio stampa dei suoi tesserati.

La società nerazzurra ha scelto la via del silenzio stampa per protestare contro la direzione di gara durante Inter-Lazio, gara chiusa sul 2-2 in pieno recupero grazie al calcio di rigore fischiato agli ospiti.

Marotta alza la voce con la FIGC

La società nerazzurra è intenzionata a far sentire la propria voce ai vertici della FIGC, come ha evidenziato il quotidiano ‘La Repubblica’. Giuseppe Marotta sarebbe furioso contro i torti arbitrali subiti dalla sua squadra, che avrebbero compromesso il cammino verso lo scudetto.

Il presidente nerazzurro dunque ha deciso di intervenire direttamente contro le ultime direzioni di gara, mentre si prepara la gara che può cambiare la storia della stagione in casa Inter.