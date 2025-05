Non solo De Bruyne: doppio regalo scudetto per il Napoli | Colpo da 35 milioni

Il Napoli vola sulle ali dell’entusiasmo dopo aver conquistato il suo quarto scudetto. Non solo De Bruyne nel mirino, altro colpo da 35 milioni.

Una città intera è in festa dopo la conquista del quarto scudetto della storia del Napoli. La squadra guidata da Antonio Conte ha vinto il secondo titolo in tre anni, dopo una cavalcata entusiasmante. La vittoria decisiva è arrivata all’ultimo turno, in casa contro il Cagliari, grazie a due dei protagonisti stagionali in casa partenopea.

Parliamo di Scott McTominay e Romelu Lukaku, in particolare il centrocampista scozzese è stato il vero craque stagionale per la squadra campana. Il classe ’96, arrivato in estate dal Manchester United, ha segnato dodici reti in campionato e sconvolto gli equilibri della Serie A.

Un altro fuoriclasse è pronto a sposare la causa del Napoli, sempre da Manchester ma stavolta sponda City. Parliamo di Kevin De Bruyne, centrocampista belga che ha salutato i Citizens dopo 10 stagioni in cui ha vinto tutto. La trattativa per l’arrivo del classe ’91 all’ombra del Vesuvio sembra ormai ai dettagli finali.

Aurelio De Laurentiis stesso si è sbilanciato sull’arrivo del talento belga a Napoli. Il patron dei partenopei ha svelato come il centrocampista belga abbia già trovato alloggio nella città campana, accendendo gli entusiasmi della piazza.

Non solo De Bruyne, colpo Napoli in Ligue 1

Ma il calciomercato in entrata del Napoli può conoscere nuovi movimenti a sorpresa oltre al fuoriclasse belga. De Laurentiis sembra avere intenzione di fare le cose in grande, per confermarsi in campionato e fare la voce grossa anche in Champions League.

Ed in questa ottica torna di moda un nome dal PSG, già accostato alla lista del Napoli a gennaio nell’ambito dell’operazione che ha portato Kvaratskhelia a Parigi.

Nuovo colpo Napoli da 35 milioni

Torna di moda il nome di Kang-in Lee per la lista della spesa del Napoli. Centrocampista offensivo classe 2001, considerato uno dei migliori prospetti del calcio sudcoreano ed asiatico in generale. Il PSG respinse gli assalti al calciatore in inverno ma ora le cose possono cambiare.

In due stagioni a Parigi il sudcoreano ha totalizzato 40 presenze ed 11 reti, un notevole bottino che vede il valore del suo cartellino oscillare intorno ai 35 milioni di euro.