LACRIME SINNER: deve arrendersi al Roland Garros | Persi altri punti nel Ranking

Pessime notizie per Yannik Sinner, costretto alla resa al Roland Garros. Il tennista numero uno al mondo perde nuovi punti nel ranking.

Dopo esser tornato in campo a Roma è arrivato il momento di tentare l’assalto al Roland Garros 2025. Il tennista altoatesino ha ritrovato l’abbraccio del pubblico di casa nel torneo del Foro Italico. Yannik Sinner è tornato a giocare nella capitale dopo il patteggiamento con la WADA sulla vicenda Clostebol, che lo ha tenuto per tre mesi fuori dai campi.

Il ritorno sulle scene è andato oltre le aspettative per il tennista numero uno al mondo. Yannik Sinner ha conquistato la finale degli Internazionali d’Italia. L’altoatesino ha spazzato via ogni sorta di dubbio sulla sua tenuta fisica e mentale dopo il periodo di inattività forzata.

Purtroppo a Roma non è riuscito a sollevare al cielo il trofeo, che è stato vinto da Carlos Alcaraz. La finale italiana ha visto i primi due tennisti al mondo battagliare senza tregua al primo set. La vittoria è andata allo spagnolo, grazie ad un intenso tie break.

Non c’è stata invece storia nel secondo set, dove Alcaraz si è imposto con un perentorio 6-1 nei confronti del numero uno del ranking ATP. Ora a Parigi la storia si può ripetere, con i due tennisti che potrebbero ipoteticamente sfidarsi nuovamente nell’atto finale.

Sinner a ruota libera su Alcaraz

Il tennista azzurro ha parlato di tanti temi importanti alla vigilia del debutto nel torneo parigino. In vista dello slam francese Yannik Sinner ha dichiarato di essere molto felice per la sua presenza al Roland Garros e di non temere la diversa accoglienza del pubblico rispetto a quanto visto a Roma.

Sinner ha ringraziato nuovamente i tifosi italiani, che lo hanno accompagnato con trasporto ed emozione nel suo cammino agli Internazionali d’Italia.

Alcaraz favorito a Parigi

Il tennista di San Candido ha poi parlato ai microfoni di Sky Sport, concentrandosi sulla preparazione mentale dietro alle prossime e delicate sfide a Parigi. Poi si è lasciato andare sul tema dell’uomo da battere al Roland Garros di quest’anno.

Nessun dubbio per Sinner, che punta la sua scelta ancora una volta verso Carlos Alcaraz: “Il favorito è Alcaraz, ha vinto l’anno scorso qua. Ha vinto due Mille, ha fatto la finale a Barcellona.”