I campioni del PSG prima dei petroldollari: una squadra da sogno | Ci sono anche 2 palloni d’oro

Il Paris Saint-Germain negli ultimi anni si è imposto come grande realtà nel panorama calcistico europeo. Ecco la squadra da sogno prima dei petroldollari.

La storia del PSG ci riporta indietro nel tempo agli anni ’70, quando il Paris Football Club e lo Stade Saint-Germain si fusero per dare vita alla nuova compagine parigina. L’ultima svolta societaria, che ha rivoluzionato tutto intorno alla squadra transalpina, è datata 2011.

Nell’estate di quattordici anni fa la gestione del club parigino passò nelle mani dello sceicco Nasser Al-Khelaifi. L’imprenditore qatariota non ha badato a spese per portare il club francese nell’olimpo del calcio europeo. Dopo anni di dominio in patria, questa stagione il PSG ha l’opportunità di vincere la prima Champions League della sua storia.

Per farlo dovrà superare l’ostacolo Inter, la squadra milanese guidata da Simone Inzaghi è pronta a vendere cara la pelle per riscattare la finale persa contro il Manchester City due anni fa. I parigini si affidano a Luis Enrique in panchina, ed al mix di giovani talenti e calciatori esperti che tante soddisfazioni ha portato a casa negli ultimi anni.

Andando a scavare nella storia del club parigino spuntano diversi campioni che hanno militato all’ombra della Tour Eiffel, prima dell’avvento dei petroldollari dal Qatar. E ci sono anche due palloni d’oro.

Il PSG prima dei petroldollari

Il PSG prima di Al-Khelaifi non era di certo il club patinato e glamour che conosciamo oggi, ma non per questo la sua storia è meno appassionate o povera di talenti. Ci sono due nomi su tutti, che hanno anche avuto l’onore di vincere il pallone d’oro, e che si intrecciano con il campionato italiano.

Parliamo di George Weah, l’attaccante liberiano militò nel PSG dal ’92 al ’95, prima di finire al Milan. Altro vincitore del pallone d’oro è il brasiliano Ronaldinho, che sbarcò a Parigi dal Gremio nel 2001.

Quanti campioni nel PSG prima dei qatarioti

Oltre ai due formidabili attaccanti, nella squadra parigina hanno militato tantissimi campioni. In difesa spiccano gli argentini Gabriel Heinze e Mauricio Pochettino.

Mentre a centrocampo hanno vestito la maglia del PSG Mikel Arteta e l’ex Inter, Youri Djorkaeff. Altri nomi degni di nota sono quelli di Anelka, Leonardo e Ludovic Giuly. Senza dimenticare Makelele o l’attaccante Pauleta.