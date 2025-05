Premier, corsa Champions: M.City, Chelsea e Newcastle ok | Amaro in bocca per A.Villa e Nottingham

Cala il sipario sulla Premier League ed arrivano gli ultimi verdetti nella lotta al piazzamento europeo. Ecco come è andata l’ultima giornata.

Gli ultimi verdetti della Premier League coinvolgevano esclusivamente le squadre in lotta per il piazzamento nelle competizioni europee. A vincere il campionato inglese è stato con largo anticipo il Liverpool di Arne Slot. Oltre ai Reds anche l’Arsenal di Arteta era già certo di partecipare alla prossima edizione della Champions League.

Parteciperà alla massima competizione europea anche il Tottenham, forte del trionfo in Europa League ai danni del Manchester United. I Red Devils, nonostante non avessero nulla da giocarsi, sono stati comunque un fattore decisivo nella corsa alla Champions League, vissuta ad alta intensità negli ultimi novanta minuti del campionato inglese.

La squadra guidata da Amorim si è imposta per 2-o sull’Aston Villa. Le reti di Diallo ed Eriksen hanno escluso i Villains dalla prossima Champions League, il tutto a vantaggio del Newcastle. La squadra bianconera chiude al quinto posto della Premier League, strappando l’ultimo pass per la Champions nonostante la sconfitta di misura contro l’Everton.

Torna in Champions League anche il Chelsea, dopo due stagioni di assenza. I londinesi vincono lo scontro diretto con il Nottingham Forest grazie alla rete di Levi Colwill nella ripresa. I Tricky Trees si accontentano del piazzamento in Conference League, risultato comunque al di là delle aspettative per il club britannico.

I verdetti europei della Premier League

Strappa la qualificazione alla prossima Champions League anche il Manchester City di Pep Guardiola. Dopo una stagione estremamente complicata, che ha visto i Citizens sconfitti anche in finale di FA Cup, il tecnico spagnolo centra l’obiettivo minimo.

Il City sbriga la pratica Fulham grazie ad un gol per tempo. Ad aprire le marcature è stato Gundogan nella prima frazione di gioco, mentre a chiudere la gara ci ha pensato Erling Haaland su calcio di rigore.

Newcastle, City e Chelsea in Champions

Gli ultimi verdetti europei vedono quindi Newcastle, Man City e Chelsea qualificate in Champions League. In Europa League vanno l’Aston Villa, sesto in Premier League, ed il Crystal Palace che ha vinto la FA Cup.

Saranno ben sei le squadre inglesi che prenderanno parte alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie, mentre il Nottingham Forest cercherà di assaltare la Conference League.