Le Serie TV più belle sul calcio (non documentari): sono imperdibili | Resterai incollato al televisore

Se sei un appassionato di calcio e serie TV non puoi non guardare queste: non ti staccerai dalla televisione finché non le avrai finite.

Uno dei principali passatempi delle persone negli ultimi anni è di sicuro quello delle serie televisive. Con l’avvento di Netflix e compagnia bella, queste vanno sempre più di moda. E’ ovvio che ce ne sono di vari tipi.

Gli appassionati di calcio però sperano di trovarne sempre di più con il tema del pallone al centro. Ed è proprio per questa ragione che nelle prossime righe andremo ad elencare alcune delle serie più belle su questo sport, che non sono documentari.

Se ami il calcio non puoi non guardarle, e puoi stare più certo che ti lasceranno incollato al televisore finché non le avrai terminate.

Devi guardarle assolutamente

Una delle serie tv più belle sul tema calcistico è ‘The English Game’. Uscita nel 2020, parla della storia degli albori del calcio, e di una delle prime edizioni della FA Cup, che da allora ha acquisito il fascino che ha ancora oggi. Un’esperienza bellissima ed emozionante, che mette il pallone al centro, ma che ha anche diverse altre sfaccettature.

Se sei un tifoso romanista poi non puoi non aver visto ‘Speravo de morì prima’. Questa parla degli ultimi anni di carriera di Francesco Totti, delle tensioni con Luciano Spalletti, e del dramma personale che lo ha portato al ritiro dal calcio.

Queste ultime due ti lasceranno con il fiato sospeso

Oltre alle due serie elencate di sopra, queste altre due probabilmente ti emozioneranno ancora di più. Si tratta di altre due storie riguardanti la vita di calciatori, che però sono ben diverse tra loro. La prima è ‘Maradona: Sogno Benedetto’, che manco a dirlo parla proprio della vita del Pibe de Oro.

La seconda è invece ‘Apache: La vita di Carlos Tevez’. Qui si racconta l’inizio della carriera dell’ex attaccante di Juve e Manchester United, passando da un’infanzia complicata, fatta dall’abbandono dei genitori naturali e di un quartiere ricco di criminalità, fino ai suoi esordi con il Boca Juniors. Una storia bella ed intrigante, che allarga gli orizzonti anche oltre il calcio.