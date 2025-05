Hamilton e Leclerc l’hanno fatta grossa: sgarro terribile alla Ferrari | A Maranello non gli parlano più

Lewis Hamilton e Charles Leclerc ancora una volta nell’occhio del ciclone. Lo sgarro alla Ferrari non è passato inosservato.

Dopo il grande entusiasmo derivato dall’ingaggio di Lewis Hamilton, l’annata 2025 della Ferrari non ha regalato grandi gioie ai fan della Rossa. L’arrivo del sette volte campione del mondo non ha fin qui risollevato le sorti della casa di Maranello. Anche la stagione di Charles Leclerc è stata fin qui piena di battute d’arresto.

Le prestazioni della SF-25 sono da subito state in salita per il duo di piloti Ferrari. Già dalla tappa australiana, prima gara del Mondiale, si è vista una netta differenza di rendimento tra le Rosse e le altre scuderie più avanti nei risultati.

Finora abbiamo assistito ad un sostanziale dominio del team McLaren. La scuderia britannica non sembra aver rivali in questa stagione, come sottolineato anche dalle classifiche mondiali. La McLaren ha già staccato tutti nella classifica costruttori, mentre per quanto riguarda la graduatoria dei piloti in vetta ci sono Oscar Piastri e Lando Norris.

L’unico ad aver dato filo da torcere alla coppia McLaren è stato il solito Max Verstappen. Il pilota olandese è l’unico riuscito a vincere due gare, interrompendo il monologo della scuderia britannica prima in Giappone e poi ad Imola.

Spaccatura Ferrari, la foto fa discutere

I pochi acuti della stagione Ferrari sono rappresentati dalla vittoria nella Sprint di Hamilton in Cina, a cui però ha fatto da contraltare la doppia squalifica delle Rosse a Shangai.

L’unico podio della stagione è arrivato in Arabia Saudita. A Jeddah Leclerc ha chiuso al terzo posto, mentre il compagno di scuderia è finito settimo. Non sono mancate polemiche tra i piloti ed il team radio, con un clima molto elettrico che aleggia in quel di Maranello.

Hamilton e Leclerc senza simboli Ferrari

Nei giorni scorsi a Monaco c’è stata la premiere esclusiva del film F1 riservata ai piloti del Circus. Nell’evento stellare è balzata agli occhi l’assenza di Verstappen, oltre a quella di Lance Stroll.

Oltre alle assenze hanno fatto discutere sul web nuovi segnali di un possibile scollamento tra la Ferrari ed i suoi due piloti. Nella foto della sala si nota come Hamilton e Leclerc, insieme ad Alonso, siano gli unici a non indossare capi ufficiali della propria scuderia.