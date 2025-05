Finisce la Serie A: ecco la squadra della stagione | Esclusi Thuram e un eroe napoletano

Il campionato di Serie A si è concluso, e sono arrivate anche le indicazioni sui migliori calciatori della stagione: ci sono esclusi eccellenti.

La stagione di Serie A è andata ormai in cassaforte. Nella serata di domenica sono arrivati anche gli ultimi verdetti, che hanno dato un quadro completo della situazione. Il Napoli si è laureato campione d’Italia, e di conseguenza si è qualificato alla prossima edizione della Champions League.

Con gli azzurri hanno ottenuto l’accesso alla coppa dalle grandi orecchie anche Inter, Atalanta e, in ultimo, la Juventus. Roma invece in Europa League, insieme al Bologna che ha vinto la Coppa Italia, mentre per la Fiorentina sarà ancora Conference. Retrocedono invece Empoli, Venezia e Monza.

Concluso il campionato dunque adesso è il momento di tirare le somme, ma non solo per le società. Con la fine della stagione infatti c’è tanta curiosità per sapere i nomi dei calciatori migliori della stagione. E proprio tra questi ci sono delle esclusioni davvero eccellenti.

La top 11 della Serie A 24-25

Tra i pali della miglior formazione della stagione troviamo senza ombra di dubbio Mile Svilar, che è stato tra i fautori della grande cavalcata della Roma. La difesa a 4 invece vede a destra il capitano del Napoli campione d’Italia Giovanni Di Lorenzo, e a sinistra Nuno Tavares. Al centro invece sono schierati un altro scudettato, vale a dire Alessandro Buongiorno, e Alessandro Bastoni, autore di una grande annata all’Inter.

In mezzo al campo immancabile Scott McTominay. Insieme a lui però troviamo Nicolò Barella e Tijjani Reijnders. Il modulo in questione sarà con il trequartista, ruolo ricoperto da Riccardo Orsolini, ormai consacratosi a livello definitivo a Bologna. La coppia d’attacco però ha lasciato tutti senza parole, viste le esclusioni eccellenti.

Un attacco inedito, che comporta diverse esclusioni di lusso

La coppia d’attacco in questa particolare formazione è composta da Mateo Retegui, capocannoniere con 25 reti, e Moise Kean, 19 centri alla sua prima stagione alla Fiorentina. Di conseguenza diverse sono state le esclusioni eccellenti, soprattutto in questa zona del campo.

Da Marcus Thuram, che ha giocato alla grande, a Romelu Lukaku, che ha segnato gol pesanti fondamentali per lo scudetto del Napoli, fino ad Ademola Lookman e Lautaro Martinez. Scelte condivisibili, oppure no, ma che devono essere effettuate visto che lo schieramento è composto da sole 11 persone.