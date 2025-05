Festini, baldoria e discoteca: SCANDALO FIORENTINA | “Ha organizzato tutto il capitano”

Scoppia uno scandalo in casa Fiorentina dopo l’annuncio del calciatore. Il capitano ha organizzato festini in discoteca.

La stagione della Fiorentina è stata fin qui caratterizzata da alti e bassi, al primo anno in panchina di Raffaele Palladino. Il tecnico ex Monza ha raccolto l’eredità di Vincenzo Italiano, che per due anni consecutivi ha sfiorato la vittoria di un trofeo in casa viola.

La squadra toscana nelle ultime due stagioni è arrivata in finale di Conference League, venendo però sconfitta in entrambi gli appuntamenti. Prima ad aver avuto la meglio furono gli inglesi del West Ham, poi i greci dell’Olympiacos. I viola sono stati beffati in entrambi i casi nel finale di gara, rimandando i festeggiamenti che una piazza calda come quella di Firenze attende da tanto.

L’ultima volta che la Fiorentina ha alzato un trofeo al cielo correva l’anno 2001, in quel caso i viola conquistarono la Coppa Italia. L’unico trionfo internazionale è rappresentato dalla Coppa delle Coppe vinta nella stagione 1960-61 e la rincorsa al titolo è ripartita in questa stagione.

I viola sono ancora in corsa per conquistare la terza finale di Conference League consecutiva. La semifinale d’andata si è chiusa con una sconfitta per 2-1 in casa del Betis ed ora sarà necessario rimontare al Franchi per conquistare il pass per l’ultimo atto della competizione.

Festini in discoteca, la ricostruzione dei fatti

In attesa delle ultime ed importanti gare della stagione, in casa Fiorentina fanno discutere le dichiarazioni di un beniamino dei tifosi viola. L’ex calciatore ha infatti ammesso come ai tempi della sua militanza a Firenze, festini e discoteche erano una prassi per certi tesserati in prima squadra.

Ad uscire allo scoperto su un tema da sempre spinoso nel mondo del calcio è stato Juan Manuel Vargas, ex esterno di centrocampo, che ha giocato nella Fiorentina in due occasioni.

Il ristorante trasformato in discoteca

L’ex calciatore peruviano ha giocato con la maglia viola dal 2008 al 2012 ed in seguito dal 2013 al 2015 prima di esser ceduto proprio al Betis. Il suo soprannome era ‘Il Loco’ ed i tifosi della squadra toscana sono da sempre legati alle sue giocate.

Vargas, intervistato dal canale ‘La Perilla del Loco’ su Youtube ha così parlato delle serate a Firenze: “Alla Fiorentina ogni giovedì si iniziava con una cena. Poi ci si spostava in un ristorante che si trasformava in una discoteca.”