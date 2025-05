Enzo Raiola riceve l’offerta: è l’ultima spiaggia per Balotelli | Stampata la maglietta con il numero 45

Mario Balotelli ha forse l’ultima occasione per rendere accettabile la seconda parte della sua altalenante carriera. Fa tutto l’agente Raiola

Si chiude l’ennesimo discusso capitolo della carriera di Mario Balotelli: il trentaquattrenne centravanti bresciano entro il 30 giugno prossimo lascerà senza rimpianti il Genoa, club nel quale si era traferito durante lo scorso autunno.

Una parentesi poso fortunata, alla luce degli eventi che hanno caratterizzato la stagione rossoblù: a chiedere l’ingaggio di Balotelli era stato infatti Alberto Gilardino, che qualche giorno dopo è stato esonerato dalla proprietà.

Al posto dell’ex centravanti di Milan e Fiorentina è stato ingatto a sorpresa Patrick Vieira, uno dei ‘nemici’ storici di Super Mario fin dai tempi della comune militanza nel Manchester City.

L’ex centrocampista francese, come ampiamente previsto, non ha mai puntato sull’ex Inter relegandolo ai margini della prima squadra fin dal primo giorno di allenamento. Di qui la decisione da parte di Balo di concludere a giugno la sua fugace avventura sotto la Lanterna.

Balotelli, arriva l’offerta che aspettava da tempo

L’agente Enzo Raiola, fratello dello scomparso Mino, è in cerca da settimane di una nuova sistemazione per “Super Mario” e le prime indiscrezioni parlano di due proposte concrete entrambe provenienti dalla Serie B. Le opzioni sul tavolo stando alle voci di mercato sono il Palermo, club della città natale di Balotelli, e il Monza gestito da un suo vecchio estimatore come Adriano Galliani.

Tra le due, la pista che porta in Sicilia appare senza dubbio la più suggestiva e, in un certo senso, la più appetibile per il giocatore: non solo e non tanto per il legame affettivo con Palermo, ma anche per il progetto sportivo che il club rosanero sta cercando di costruire.

Balotelli, la scelta è molto difficile

L’ipotesi di vedere Balotelli con la maglia del Palermo ha un sapore particolare. Nato nel capoluogo siciliano, il richiamo della città natale potrebbe rappresentare una motivazione forte per Mario. Quella rosanero è una piazza storica con una tifoseria passionale e una società che non nasconde ambizioni di risalita in Serie A. L’ambiente caldo e l’affetto dei suoi concittadini potrebbero essere il terreno ideale per rilanciare la sua carriera.

L’altra opzione sul tavolo è il Monza, un club che Balotelli conosce bene per averci già giocato nella stagione 2020-2021. All’epoca con la maglia biancorossa, Mario contribuì al raggiungimento dei playoff di Serie B, dimostrando di poter essere ancora decisivo a quel livello. Tuttavia, rispetto al fascino di Palermo, un ritorno a Monza potrebbe risultare meno stimolante. Il club brianzolo, pur avendo una solida struttura e ambizioni, non offre quel legame emotivo e quella spinta passionale che Palermo potrebbe garantirgli.