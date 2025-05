Nuovo assalto a Fabregas: questa volta dalla Serie A | Sul piatto un progetto pazzesco

Non sono sfuggite le prestazioni del Como di Cesc Fabregas ai grandi club europei. Ora c’è un nuovo assalto alle porte dalla Serie A.

Il suo è uno dei nomi più caldi del calciomercato delle panchina, la bontà del lavoro a Como di Cesc Fabregas non è sfuggita ai top club europei. L’ex centrocampista spagnolo, che possiede anche quote azionarie della società lariana, ha condotto i suoi al decimo posto in Serie A.

Erano ben 21 anni che il Como non partecipava ad un edizione del massimo campionato italiano ed il rendimento della squadra lombarda è andato ben oltre le aspettative. Una squadra dai meccanismi ben oleati, col giusto mix tra giovani talentuosi e calciatori più esperti, già ben navigati nel mare della Serie A.

Una miscela che ha dato i suoi buoni frutti sul campo. I lariani in questa stagione hanno sconfitto avversari ben più quotati alla vigilia della sfida. Le vittorie contro Atalanta, Napoli, Fiorentina e Roma rappresentano la ciliegina sulla torta di una stagione che ha visto il Como come una delle più grandi sorprese della Serie A.

Ora la squadra lombarda sarà protagonista della lotta scudetto finale nel campionato italiano. Gli ultimi novanta minuti della stagione metteranno il Como di fronte all’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri inseguono ad un punto il Napoli e sono obbligati a vincere in casa dei comaschi.

Gli occhi delle big su Fabregas

Comunque vadano gli ultimi novanta minuti della stagione il Como è già matematicamente certo della decima posizione nella classifica finale. Un exploit se si pensa che da oltre 20 anni la compagine lombarda non partecipava alla Serie A.

Le prestazioni della squadra lariana hanno acceso i riflettori delle big del calcio europeo proprio sul tecnico spagnolo Cesc Fabregas. Ma l’ex centrocampista continua a fare gola anche in Serie A.

Fabregas al posto di Gasperini

Tante grandi panchine del campionato italiano restano un nodo da sciogliere in vista della prossima stagione. Oltre alle situazioni di Roma e Milan, anche per quanto riguarda il futuro di Gian Piero Gasperini resta un grande punto di domanda.

Se l’esperto tecnico decidesse di lasciare definitivamente l’Atalanta, non è escluso che i bergamaschi lancino l’assalto proprio a Fabregas. Lo spagnolo potrebbe in questo modo trovarsi ad allenare in Champions League.