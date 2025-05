Moncada prepara i fuochi d’artificio: due colpacci per farsi perdonare | Finanzia tutto Reijnders

Tijjani Reijnders sarà il giocatore sacrificato in casa Milan sul mercato estivo. Il ds Moncada ha promesso due rinforzi di altissimo livello

Prima vendere, dunque incassare e subito dopo investire per rinforzare la rosa. Il piano del Milan in vista dell’imminente sessione estiva di mercato è molto chiaro e per certi versi inevitabile, alla luce della mancata partecipazione alle coppe europee della prossima stagione.

Un’annata a dir poco fallimentare quella dei rossoneri che nonostante i massicci investimenti compiuti sia d’estate che a gennaio non sono riusciti a centrare nessuno dei traguardi fissati ad inizio stagione.

Un flop su tutta la linea di cui sono tutti responsabili, nessuno escluso. Neanche il direttore sportivo Geoffrey Moncada è esente da colpe, anche se nella catena di comando non occupa una posizione di vertice.

Il dirigente francese, ex braccio destro di Paolo Maldini e Ricky Massara, da circa due mesi è stato promosso nuovo direttore tecnico del Milan e ora la proprietà si attende da lui un consistente salto di qualità.

Milan, Moncada è scatenato: pronti due colpi

Per rinforzare la rosa serviranno pochi interventi mirati anche perché l’organico rossonero nel complesso non è affatto da buttare e soprattutto la scelta di un allenatore in grado di conferire un’identità precisa alla squadra in termini di gioco e di consapevolezza nei propri mezzi.

Senza le coppe sarà necessario compiere un sacrificio importante, vale a dire la cessione di un pezzo da novanta che a quanto pare è stato già individuato. Si tratta del centrocampista olandese Tijjani Reijnders, sul quale è concreto l’interesse del Manchester City.

Milan, un paio di acquisti top in rampa di lancio

I Citizens sono disposti ad investire qualcosa come 90 milioni di euro per assicurarsi l’ex centrocampista dell’AZ Alkmaar, denaro che Moncada reinvestirebbe su due acaquisti di alto livello: l’attaccante spagnolo del Manchester United Alejandro Garnacho e il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella.

Si tratta di due elementi giovani, dunque con ampi margini di crescita ma già in possesso della giusta esperienza per contribuire a un importante salto di qualità della rosa milanista. Non sono trattative facili, ma grazie ai soldi incassati dalla vendita di Reijnders il dt Moncada potrà di sporre di argomenti validi da mettere sul piatto. Prima di pensare ai colpi di mercato il Milan deve scegliere e annunciare il nome del nuovo tecnico, la prima pietra su cui ricostruire.