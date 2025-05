Lo scudetto con la Roma, la nazionale azzurra e la passione per… i traslochi | ”Ho cambiato casa 39 volte”

Lo scudetto con la Roma e le esperienze con la maglia della nazionale azzurra. Ora emerge un particolare clamoroso sul suo stile di vita.

Lo scudetto della Roma, targato 2001, rimane come un ricordo indelebile nella memoria della tifoseria giallorossa. La squadra guidata in panchina da Fabio Capello, conquistò alla prima stagione del nuovo millennio il terzo titolo nazionale della propria storia.

Dopo una stagione condotta per larga parte in testa al campionato, l’urlo liberatorio della tifoseria della Lupa esplose il 17 giugno 2001. In quell’occasione, in uno stadio Olimpico strapieno in ogni ordine di posto, i giallorossi liquidarono il Parma per 3-1. A siglare le reti ci pensarono i tre attaccanti trascinatori di quell’anno magico: Totti, Montella e Gabriel Batistuta.

Faceva parte di quella spedizione anche il protagonista del racconto odierno che, oltre ad aver vinto con la maglia giallorossa, tre anni più tardi si laureò campione d’Europa con la Nazionale italiana Under 21. La carriera del duttile centrocampista parte a Palermo, per fare poi tappa nella Capitale alla tenera età di 16 anni.

Nella stagione della vittoria dello scudetto giallorosso il calciatore verrà impiegato in quattro occasioni da Fabio Capello, di cui solo una in campionato. Dopo il successo tricolore il suo cartellino verrà girato al Bari per due stagioni, prima del ritorno a Trigoria.

Dalla Nazionale allo scudetto con la Roma

La seconda parentesi in giallorosso non lo vedrà però scendere in campo con continuità. Circostanza che lo porterà lontano dalla Roma, prima al Messina e poi all’Udinese.

Dopo 4 stagioni in Friuli la sua carriera si districa tra Fiorentina, Siena e Pescara. Poi il passaggio nelle serie minori, con la carriera chiusa nelle fila della Lupa Roma, in Serie C. Parliamo dell’ex centrocampista Gaetano D’Agostino.

D’Agostino e la mania dei traslochi

L’ex centrocampista, oggi allenatore, si è raccontato ai microfoni di ‘Doppio Passo Podcast’. Ripercorrendo le tappe della propria carriera ha svelato un particolare clamoroso, che riguarda le case cambiate finora.

Gaetano D’Agostino ha infatti svelato di aver cambiato casa in ben 39 occasioni. L’ex centrocampista ha raccontato come da giovane avesse deciso di traslocare anche per semplice coincidenza. Ad esempio se dopo il primo trasloco le sue partite non andavano bene, il calciatore cambiava repentinamente alloggio.