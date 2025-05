Chiara direttiva della FIA: indagini a fine gara | Trema anche la Ferrari

Nuova direttiva da parte della FIA e indagini a fine gara. In allerta ci sono tutte le scuderie, compresa la Ferrari.

Le direttive tecniche della FIA sono pane quotidiano per appassionati di Formula 1. La stagione in corso vede un sostanziale dominio della scuderia McLaren, con i numeri che stanno lì a dimostrarlo. Il team britannico ha staccato tutti nella classifica costruttori, guadagnandosi la vetta già dalle prime tappe della nuova stagione.

La McLaren è prima nella graduatoria costruttori con 279 punti dopo le prime sette tappe del Mondiale 2025. Ad inseguire c’è la Mercedes a quota 147 lunghezze. Chiude il podio la scuderia Red Bull, che si è portata a 131 punti dopo la tappa italiana di Imola. Quarta posizione per la Ferrari, che dopo le prime sette gare della stagione ha collezionato 114 punti.

L’ultima gara prima di Monaco è stata corsa ad Imola, ed ha visto una prestazione delle rosse a due facce. Disastroso è stato il rendimento nelle qualifiche, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc eliminati nella Q2. In gara i risultati sono stati di segno opposto, col pilota britannico a chiudere alla quarta piazza, mentre il collega monegasco si è piazzato quinto.

Il team di Maranello deve invertire da subito la marcia per non perdere ulteriore terreno dagli avversari. La classifica piloti vede Oscar Piastri in vetta con 146 punti. A seguirlo ci sono Lando Norris con 133 punti e Verstappen a quota 124.

Nuova direttiva tecnica della FIA

Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono arrivati a Monaco rispettivamente da quinto e sesto classificato nella graduatoria dei piloti.

Ad Imola per la prima volta in stagione la McLaren è sembrata un passo indietro rispetto alle prestazioni della Red Bull, ed ora tutto potrebbe cambiare di nuovo con la nuova direttiva tecnica lanciata dalla FIA.

Nuova direttiva FIA, ecco tutti i dettagli

Già in Italia la Federazione automobilistica aveva introdotto due nuove direttive, che riguardavano il fondo piatto ed il raffreddamento delle gomme. Circostanza che non ha favorito le monoposto McLaren, reduci dal trionfo a Miami.

Ed ora c’è una nuova direttiva tecnica con cui le scuderie dovranno fare i conti. La regolamentazione riguarderà il fondo e lo skid delle vetture in gara e sarà effettiva a partire dal Gran Premio del Canada.