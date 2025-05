Il tennis non fa più per me: Kyrgios si dedica ad altro | Ha iniziato un progetto folle

Nick Kyrgios sorprende tutti e si dedica ad un nuovo progetto dopo il tennis. Ecco la folle iniziativa dell’atleta australiano.

Stupisce ancora una volta tutti Nick Kyrgios, tennista australiano che da sempre fa molto parlare di se. In contemporanea al ritorno in campo di Yannik Sinner, finalista al torneo ATP di Roma, è tornato a parlare della squalifica del tennista numero uno al mondo anche il collega australiano.

Kyrgios aveva prima sollecitato i suoi fan sul web, chiedendo ai propri followers se valesse la pena partecipare agli Internazionali d’Italia, ma in seguito non se n’è fatto nulla. L’australiano è stato assente al torneo romano, mentre Sinner è tornato da protagonista dopo i tre mesi di sospensione in seguito al patteggiamento con la WADA, sul caso clostebol.

Caso che ha acceso nuovamente il dibattito sul tennista altoatesino, nuovamente bersagliato con frecciatine da Nick Kyrgios. L’australiano ha dichiarato come reputi impossibile che Yannik Sinner non fosse consapevole dei rischi in cui andava incontro con il suo fisioterapista.

L’australiano ha dunque colto la palla al balzo per rincarare la dose sul patteggiamento di Yannik Sinner. Per quel che riguarda le sue prestazioni invece, l’ultima apparizione risale all’ATP di Miami. Negli USA il tennista australiano non è andato oltre ai trentaduesimi di finale, dove è stato eliminato dal russo Karen Khachanov, numero 24 al mondo.

Kyrgios sorprende tutti, folle iniziativa

E l’australiano ha lanciato in questi giorni un folle progetto sul web, collegato alla piattaforma Onlyfans. Kyrgios è sbarcato sul social network per adulti nel 2023 ed ora ha lanciato una nuova iniziativa che lo vede collaborare con due attrici pornografiche.

Il tennista classe ’95 presenterà un reality show su OnlyFans Tv, al fianco di Sophie Stonehouse e Rachel Starr. Ecco di cosa si tratta.

Reality show su OnlyFans per Kyrgios

Il programma si chiamerà Smash City e sarà un concorso a premi. Vari creator della piattaforma OnlyFans si sfideranno a colpi di racchetta, ma non nella disciplina tennistica.

Si giocherà infatti a pickleball, sport di racchetta che mescola elementi di tennis, ping pong e badminton. In palio per chi vincerà il reality show c’è un montepremi da 20mila dollari.