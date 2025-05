Il Gran Premio di Spagna non si disputerà: clamoroso in Formula 1 | Falsato tutto il calendario

Arriva una notizia che scuote tutto il mondo della Formula Uno. Il Gran Premio di Spagna già in calendario non si disputerà. Ecco i motivi

In tutti gli sport il vero fuoriclasse si vede soprattutto nei momenti difficili. Una massima che si può applicare alla perfezione a un campione con la C maiuscola come Max Verstappen, il pilota olandese tetra campione del mondo in carica.

Super Max, nonostante la sua Red Bull sia di gran lunga inferiore a una McLaren che ha confermato i pronostici della vigilia è riuscito a conquistare due vittorie nelle sette gare finora disputate. Un autentico miracolo.

Nella classifica piloti l’olandese è terzo ma a una distanza più che colmabile dai due battistrada Oscar Piastri e Lando Norris. Il mondiale di Formula Uno 2025 sembra sempre di più una lunga ed esaltante corsa a tre.

La corsa a tre si arricchirà di un nuovo esaltante capitolo domenica prossima, in occasione della gara più iconica dell’automobilismo mondiale. Parliamo del Gran Premio di Monaco che si disputerà sullo storico circuito cittadino di Montecarlo.

Formula Uno, saltano tutti i programmi: ecco perché

Proprio a proposito del calendario, è in arrivo una notizia destinata a stravolgere il programma delle prossime stagioni e ad imporre modifiche di grande importanza. Com’è noto nel 2026 una delle gare più amate dai tifosi, il Gran Premio di Imola, ha buone possibilità di essere cancellato.

La gara dell’Emilia Romagna sarà sostituita, o almeno così dovrebbe essere, dal nuovo gran premio di Spagna che si terrà nel 2026 sul nuovo circuito di Madrid in corso di realizzazione. In realtà, secondo quanto riportato dal portale Autoracer.it, tutto sembra tornato in discussione.

Formula Uno, il Gran Premio di Spagna non si fa più: tutta la verità

In base alle notizie in possesso del portale specializzato sarebbero ancora concrete le possibilità di vedere confermato il Gran Premio dell’Emilia nella prossima stagione. Sembra infatti che problemi di varia natura sarebbero emersi nel tracciato di Madrid.

La difficoltà principale riguarderebbe i permessi di lavoro da dover svolgere all’interno del circuito e e inoltre molti cittadini spagnoli hanno manifestato a più riprese il loro dissenso alla realizzazione dell’evento. Se così fosse le chance di riaprire l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari nel 2026 sarebbero parecchie, per la gioia di milioni di appassionati di Formula Uno. Non resta che attendere.