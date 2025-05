Decisione ufficiale della UEFA: Italia qualificata d’ufficio ad Euro28 | Il format parla chiaro

La qualificazione ad Euro 2028 è già in tasca per l’Italia di Luciano Spalletti. Ecco la decisione ufficiale della UEFA.

Il campionato europeo del 2028 si svolgerà tra il Regno Unito e l’Irlanda. La nazionale campione in carica è la Spagna, che si è aggiudicata l’edizione 2024, organizzata in Germania. L’ultima spedizione europea dell’Italia di Luciano Spalletti è stata invece un buco nell’acqua.

Gli azzurri, dopo aver superato non senza fatiche un girone ostico, vennero eliminati dalla Svizzera negli ottavi di finale della competizione. La compagine elvetica si è dimostrata ancora una volta la bestia nera per l’Italia, che ha abbandonato prematuramente il torneo da campione in carica.

L’edizione del 2020, poi svoltasi nel 2021 per via della crisi pandemica, aveva portato l’Italia sul tetto d’Europa. La nazionale azzurra, guidata all’epoca da Roberto Mancini, sconfisse l’Inghilterra a Wembley grazie ai calci di rigore. Gli azzurri conquistarono in questo modo il secondo Europeo della loro storia, a 53 anni dal precedente successo nel torneo continentale.

Tornando ai giorni nostri, i prossimi impegni della nazionale azzurra sono rappresentati dalle qualificazioni ai Mondiali del 2026. L’Italia, dopo esser uscita ai quarti di finale della Nations League, è stata inserita nel gruppo I dove lo spauracchio è rappresentato dalla Norvegia.

Verso Euro28, buone notizie per l’Italia

Gli azzurri non possono permettersi passi falsi nel cammino di qualificazione ai prossimi mondiali di calcio. La nazionale italiana non si è qualificata nelle ultime due edizioni, circostanza unica nella gloriosa storia della maglia azzurra.

Volgendo lo sguardo al prossimo campionato europeo invece arrivano buone notizie per la nazionale guidata da Luciano Spalletti.

Ecco il format per le qualificazioni a Euro28

La UEFA ha recentemente ufficializzato il format per qualificarsi al prossimo Europeo. Ecco quanto ha deciso il comitato esecutivo in vista della composizione dei gironi validi per partecipare al torneo che si svolgerà tra il Regno Unito e la Repubblica d’Irlanda.

Si legge nel comunicato ufficiale: “Saranno formati dodici gironi di qualificazione da quattro o cinque squadre. Parteciperanno anche Inghilterra, Repubblica d’Irlanda, Galles e Scozia, i paesi ospitanti sorteggiati in gironi separati.” Considerando che ci sono 24 posti a disposizione per la competizione, il pass per il torneo d’oltremanica può rivelarsi una formalità per la nazionale azzurra.