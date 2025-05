Abbiamo il nuovo Baggio: la Nazionale azzurra si sfrega le mani | Già pronto per l’Europeo 2028

La nazionale italiana ha trovato un nuovo talento assoluto, indicato addirittura come il nuovo Roberto Baggio: vediamo di chi si tratta.

Roberto Baggio è una delle icone più amate e rappresentative della storia del calcio italiano. Con la sua classe, visione di gioco e talento innato, ha segnato un’epoca, diventando simbolo di genialità e sacrificio. Il fuoriclasse vicentino ha vestito la maglia azzurra per oltre un decennio, totalizzando 27 gol in 56 presenze con la Nazionale.

La sua importanza per l’Italia va ben oltre le statistiche. Baggio è stato protagonista assoluto ai Mondiali del 1994 negli Stati Uniti, trascinando gli Azzurri fino alla finale con prestazioni memorabili, tra cui i gol decisivi contro Nigeria, Spagna e Bulgaria. Nonostante l’amarezza per il rigore sbagliato nella finale contro il Brasile, il suo percorso in quel torneo resta uno dei più straordinari nella storia dei Mondiali.

Il Divin Codino ha dunque incarnato l’estro e la fantasia del calcio italiano, diventando un punto di riferimento per generazioni di tifosi e calciatori italiani e non solo. Per questa ragione dunque per il nostro mondo del pallone, avere un altro calciatore di questa caratura sarebbe davvero fantastico. E tutto ciò a breve potrebbe realizzarsi, visto che c’è un giovane talento che lo ricorda in tutto e per tutto.

I giovani talenti del calcio italiano

Nel corso degli ultimi tempi sono diversi i giovani talenti del nostro calcio che sembrano avere un futuro roseo di fronte a loro. Da Francesco Camarda a Ndour, passando per tanti altri che si stanno mettendo in mostra.

Proprio ultimamente un altro nome che promette bene ha ottenuto la sua prima convocazione in Serie A con il Genoa. Stiamo parlando di Roberto Scaglione, che mister Patrick Vieira ha deciso di portare in panchina nella sfida di Marassi disputata e persa dal Grifone con l’Atalanta.

Il nuovo Baggio lascia ben sperare l’Italia

Come confermato anche dal tecnico dei rossoblù, Scaglione ha qualità e talento da vendere, tanto che più di qualcuno lo ha già paragonato addirittura a Roberto Baggio.

Solo il tempo però ci dirà di più sul suo futuro e su un sua possibile esplosione nel grande calcio. Nel frattempo però l’Italia e anche il Genoa sperano di avere per le mani un nuovo fenomeno.