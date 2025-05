Stasera si decide tutto: Napoli e Inter ansiose per il proprio destino | Compiti ardui per Como e Cagliari

Le due squadre si giocano lo scudetto questa sera. Da un lato gli azzurri sfideranno il Cagliari al Maradona, dall’altro invece la Beneamata sarà ospite del Como.

E’ stato un campionato combattuto, sudato fino all’ultimo sangue, che per come si è messo fa venire voglia a tifosi ed appassionati di guardarlo ancora per mesi. Purtroppo però le stagioni prima o poi finiscono, e in questo weekend siamo arrivati alla conclusione di quella attuale.

Napoli e Inter questa sera si giocano lo scudetto. Con gli azzurri che hanno un punto di vantaggio sui rivali interisti, i match di questa sera diventano decisivi per le due squadre. Osservate speciali saranno anche le due avversarie, ovvero il Cagliari e il Como, chiamate a fare una partita vera per non falsare le sorti della stagione.

Ma vediamo più nel dettaglio come arrivano le quattro compagini impegnate in questo doppio confronto, e qual è l’atmosfera a poche ore dal fischio di inizio dell’ultima giornata di questo campionato, che ci sta tenendo incollati alle televisioni e agli stadi fino all’ultimo secondo.

E’ tutto in mano al Napoli

La squadra di Antonio Conte sa di avere un’occasione più unica che rara per le mani. Gli azzurri, dopo aver sprecato quasi due match point contro il Genoa e il Parma, ora vogliono vincere in casa contro il Cagliari. Un successo regalerebbe loro lo scudetto, senza dover attendere il risultato dell’Inter, e, almeno dai pronostici, non dovrebbero esserci problemi.

Il Cagliari è già salvo, e troverà un’atmosfera di fuoco al Maradona, dove addirittura anche il settore ospiti è stato riservato ai tifosi napoletani. Dal canto loro però i rossoblù, spinti dai propri tifosi e da una rivalità che da anni questi hanno con la tifoseria partenopea, vogliono fare una partita vera, e di sicuro venderanno cara la pelle.

L’Inter vuole vincere e sperare

Al contrario degli azzurri, la Benamata non ha il destino nelle proprie mani, e a Como non può far altro che vincere e attendere buone notizie dal Maradona.

Anche qui però i lariani proveranno a fare la partita e a portare a casa un risultato di prestigio, per proseguire la grande striscia aperta nel corso delle ultime giornate di campionato.