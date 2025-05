Saremo il nuovo Como: improvviso cambio di proprietà in Italia | In lotta per l’Europa tra 5 anni

Il Como di Fabregas ha stupito tutti in Serie A ed ora può essere preso a modello da un’altra piazza importante. Cambio di proprietà a sorpresa.

Dopo aver ritrovato la Serie A, a ventuno anni dall’ultima volta, il Como si è affermato come una delle maggiori sorprese del campionato italiano. La squadra lariana è certa della decima posizione in classifica, grazie ad un efficace mix di giovani promesse e calciatori esperti.

Gran merito va dato anche al tecnico Cesc Fabregas, che oltre ad allenare i lariani possiede una parte di quote societarie. Il Como ha sconfitto diverse grandi squadre del campionato italiano, come l’Atalanta, il Napoli e la Roma. Gli azzurri saranno anche decisivi nella corsa scudetto, dovendo affrontare l’Inter seconda in classifica all’ultima giornata di campionato.

La bontà del lavoro della società lombarda testimonia quanto abbia giovato ai risultati il cambio di presidenza nel 2024. La società è passata nelle mani di Mirwan Suwarso, manager indonesiano che ha festeggiato con fiducia la prima stagione positiva nella massima serie italiana.

Il presidente del Como ha anche svelato come la società lariana consideri il decimo posto non un punto d’arrivo ma di inizio. I lariani puntano ai piani alti della Serie A ed al sogno proibito rappresentato dalle competizioni europee.

Sulla scia del Como, cambio di proprietà lampo

Il percorso di crescita del Como è sotto gli occhi di tutti. Se ai nastri di partenza la squadra lariana veniva considerata come fortemente indiziata alla retrocessione, i risultati sul campo hanno smentito gli addetti ai lavori.

Sulla scia dell’entusiasmo generato dalla squadra lombarda, anche un’altra ex protagonista della Serie A è pronta a cambiare proprietà e tornare con prepotenza ai vertici del calcio italiano.

Sorpresa Verratti, acquista il Pescara

A sorpresa Marco Verratti è pronto ad entrare nella proprietà del Pescara, sua ex squadra. La compagine abruzzese è in lotta per il ritorno in Serie B ed il centrocampista, che oggi milita in Qatar, ha messo le mani su un pacchetto di azioni pari al 40 per cento della proprietà.

La trattativa tra il centrocampista ed il patron Sebastiani è in stato avanzato e potrebbe rilanciare gli adriatici verso nuovi ed ambiziosi progetti.