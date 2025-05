No Sarri, no Italiano: il tecnico di Tare è una sorpresa assoluta | Non ha mai allenato in Serie A

Il Milan riparte dalla nomina di Igli Tare come nuovo direttore sportivo. Il tecnico scelto dall’ex Lazio è una novità assoluta per la Serie A.

Quella che doveva essere la stagione della rinascita per il Milan si è rivelata quasi completamente un buco nell’acqua. Dopo cinque anni i rossoneri hanno salutato Stefano Pioli, ed avevano consegnato la panchina al portoghese Paulo Fonseca. L’esperienza del tecnico ex Roma è durata però meno del previsto.

Nel dicembre dello scorso anno la società rossonera ha esonerato il tecnico lusitano, affidando la panchina al connazionale Sergio Conceicao. L’unica gioia raccolta dall’allenatore ex Porto è stata la conquista della Supercoppa italiana, dopo le vittorie contro Juventus ed Inter in Arabia Saudita.

Per il resto si può parlare senza mezzi termini di un flop totale. In Champions League il Milan è uscito per mano del Feyenoord ai play off. In Coppa Italia è arrivata la sconfitta in finale da parte del Bologna. Mentre in campionato i rossoneri sono matematicamente fuori da ogni discorso di qualificazione europea.

Il malcontento dei sostenitori del Diavolo è tangibile e la società rossonera corre ai ripari. Il primo rinforzo in arrivo è rappresentato dal dirigente Igli Tare, pronto a tornare a svolgere il ruolo di direttore sportivo dopo il suo addio alla Lazio.

Nuovo allenatore Milan, sorpresa Tare

L’agenda del dirigente albanese appare da subito fitta. Oltre a delineare le linee guida per la prossima sessione di calciomercato estivo, Tare dovrà sciogliere da subito il nodo intorno alla panchina milanista.

Sono tanti i nomi accostati alla lista dei desideri del Diavolo, tra cui spiccano Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri, ma non solo. Sullo sfondo resta viva l’ipotesi di un ritorno di Massimiliano Allegri, ma non è esclusa una candidatura a sorpresa.

Niente Sarri o Italiano, spunta l’ex Dortmund

Igli Tare potrebbe infatti scegliere di affidarsi ad un profilo inedito per la Serie A. Parliamo di un giovane tecnico che nella scorsa edizione della Champions League ha sfiorato il miracolo con il Borussia Dortmund.

La suggestione che si fa strada nella lista di Igli Tare porta dunque a Edin Terzic. Tecnico della squadra giallonera che al termine della scorsa stagione diede le dimissioni dal club tedesco.