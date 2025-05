Horror Manchester United: salta anche Amorim | Si punta tutto su un sergente italiano

Il tracollo dei Red Devils rischia di portare una nuova rivoluzione ad Old Trafford, con conseguente addio di Amorim: al suo posto pronto un italiano per la panchina.

Come accade ormai da diversi anni, il Manchester United non riesce ad ingranare. Nella stagione attuale però i Red Devils hanno toccato davvero il fondo. I Red Devils infatti si trovano al 16esimo posto in Premier League. Un risultato terribile, che però sarebbe potuto diventare molto meno amaro qualora fosse stata conquistata l’Europa League.

Vincere la finale contro il Tottenham avrebbe non solo regalato un prestigioso trofeo, ma soprattutto avrebbe riportato la squadra in Champions League dopo qualche anno di assenza. E invece nella finalissima disputatasi mercoledì sera, ad avere la meglio sono stati gli Spurs, che hanno riportato in bacheca una coppa 17 anni dopo l’ultima volta, e soprattutto hanno salvato un’annata sciagurata.

Detto ciò, è ovvio che in casa United il malcontento tra i tifosi sia cresciuto a dismisura. E ancora una volta la società, che ormai non sa più come far tornare il club ad alti livelli, sembra pronta a fare una rivoluzione. E questa potrebbe comprendere anche il clamoroso addio di Ruben Amorim.

Amorim pronto a lasciare lo United

Il giovane tecnico portoghese è arrivato a Manchester nello scorso novembre, dopo che la società inglese ha pagato la clausola rescissoria per liberarlo dallo Sporting Lisbona. Il club credeva molto in lui, ed era convinto che con il suo arrivo si sarebbe aperto un ciclo.

Purtroppo però le cose come abbiamo potuto vedere non sono andate propriamente così. Il mister non è riuscito a prendere il controllo della squadra, i risultati sono stati altamente negativi, e adesso anche lui sembra a rischio. E per sostituirlo a quanto pare ai piani alti di Old Trafford stanno pensando ad un sergente italiano, pronto a far rinascere i Red Devils.

Riflessioni in corso a Manchester

Qualora la panchina di Ruben Amorim dovesse realmente saltare, al suo posto il Manchester United potrebbe puntare seriamente su Antonio Conte, noto per la sua capacità di risollevare le squadre.

Il tecnico salentino dovrebbe lasciare Napoli, e su di lui c’è forte la Juventus, ma i Red Devils potrebbero fare un tentativo per portarlo ad Old Trafford. Staremo a vedere come si evolveranno le cose e se davvero si verificherà uno scenario del genere.