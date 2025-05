Biglietto prenotato su Ryanair: Bruno Fernandes in viaggio verso l’Italia | Arriva per scudetto e Champions

L’amarezza per la sconfitta in finale di Europa League contro il Tottenham avrebbe convinto Bruno Fernandes a tornare in Serie A quest’estate

Quando arrivò in Italia, appena diciottenne e un po’ spaesato, con addosso la maglia del Novara, nessuno si rese conto che di lì a qualche anno sarebbe diventato uno dei centrocampisti più forti del mondo.

Invece Bruno Fernandes, originario di una frazione di Oporto, ha seguito un percorso di crescita a dir poco inarrestabile: dopo tre stagioni trascorse nell’Udinese fu lo Sporting Lisbona a riportarlo in patria.

Quattro anni di altissimo livello in biancoverde gli aprirono le porte del grande salto di qualità: a gennaio del 2020 Fernandes fu acquistato dal Manchester United, club in cui si è consacrato una volta per tutte.

A distanza di cinque anni e mezzo però il talentuoso centrocampista portoghese, che a settembre prossimo compirà 31 anni, sta seriamente pensando di tornare lì dove tutto ebbe inizio in una sorta di ideale chiusura del cerchio.

Bruno Fernandes e la nostalgia dell’Italia: tifosi in fibrillazione

Secondo indiscrezioni e voci che giungono dall’Inghilterra Bruno Fernandes immagina un suo ritorno in Italia, in quella Serie A che non lo ha mai dimenticato del tutto e che lui in fondo non ha mai smesso di seguire e ammirare.

Le squadre in cui il centrocampista lusitano potrebbe andare sono sostanzialmente tre: il Napoli, l’Inter e la Juventus. Gli azzurri però sembrano molto più interessati al campione belga Kevin De Bruyne, che ha appena detto addio al Manchester City.

Bruno Fernandes, l’Italia lo aspetta: destinazione Nord

Restano a questo punto bianconeri e nerazzurri, entrambe alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche. Marotta e Inzaghi vogliono Fernandes per sostituire Henrikh Mkhitaryan, che a gennaio prossimo compirà la bellezza di 37 anni. Anche Cristiano Giuntoli però considera l’ex Udinese un elemento ideale per arricchire di classe e qualità il centrocampo solido ma fin troppo muscolare della Juventus.

Tra le due grandi del calcio italiano si preannuncia un duello di mercato quanto mai acceso per accaparrarsi uno dei talenti più luminosi del panorama internazionale. A partire da giugno Inter e Juventus si daranno dunque battaglia per Bruno Fernandes, il quale dal canto suo non ha espresso una preferenza. A quanto pare sia Torino che Milano sarebbero destinazioni assai gradite: non resta che attendere le prossime mosse.