PATATRAC SINNER: la Wada lo ha rimesso sotto indagine | Dubbi sulla composizione di una crema

Nuove nubi su Jannik Sinner dopo gli Internazionali d’Italia. C’è il rischio di una nuova indagine da parte della WADA. C’è una crema nel mirino.

Dopo tre mesi di squalifica, arrivati in seguito al patteggiamento con la Wada, Yannik Sinner ha ritrovato l’abbraccio del pubblico italiano al torneo ATP di Roma. Il tennista altoatesino ha spazzato via ogni tipo di dubbio sulla sua tenuta fisica e mentale, conquistando la finale del torneo del Foro Italico, 47 anni dall’ultima volta per il tennis italiano.

L’epilogo non è stato però quello sognato dall’atleta classe 2001 e dal pubblico azzurro. Ad avere la meglio nella finale italiana è stato Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo ha prima vinto al tie-break il primo set della sfida, poi ha condotto in scioltezza il secondo set, chiuso sul 6-1.

Il rientro in campo del tennista altoatesino è andato comunque oltre alle più rosee aspettative e lascia ben sperare in ottica Roland Garros. Anche nel torneo francese potrebbe replicarsi la finale vista a Roma, circostanza che consentirebbe al numero uno al mondo di vendicarsi immediatamente della sconfitta arrivata al Foro Italico.

Lo scorso anno a Parigi il tennista italiano si fermò alle semifinali, venendo eliminato anche lì da Carlos Alcaraz. Ora l’obiettivo dichiarato dallo stesso Sinner dopo la sconfitta romana è quello di arrivare fino in fondo al Roland Garros, per conquistare il secondo Slam della stagione dopo il trionfo agli Australian Open.

Il gel di Sinner solleva nuovi dubbi

Carlos Alcaraz vuole detronizzare il tennista nato a San Candido, mentre Sinner ha intenzione di rialzare al più presto la testa dopo la finale persa davanti al pubblico italiano. Non mancano interessanti spunti in vista del torneo parigino.

Nelle ultime ore sul web è stata diffusa l’immagine del tennista altoatesino che a Roma ha utilizzato una crema sui polsi durante il torneo ATP del Foro Italico.

La verità sulla pomata di Sinner

Il tennista azzurro ha applicato una pomata sul polso destro, il più sollecitato durante le attività. Non è escluso che l’unguento sia utile per riscaldare l’articolazione, oltre che per evitare infiammazioni.

Intervistato dai microfoni di Corriere.it, un fisioterapista e osteopata con un passato nella nazionale di sci ha confermato: “Sono azioni preparatorie per muscoli e legamenti negli sport d’impatto.”