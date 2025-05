“Non arriva abbastanza ossigeno”: il dramma di Pirlo | Salvato dall’accortezza di un medico

Una vicenda drammatica ha coinvolto Andrea Pirlo. L’ex centrocampista ed oggi allenatore è stato salvato dalla bravura di un medico.

Andrea Pirlo è stato un simbolo del calcio italiano, l’ex calciatore è universalmente riconosciuto come uno dei centrocampisti più forti della storia del pallone. Nella sua lunga carriera ha praticamente vinto tutto, dentro e fuori dai confini nazionali.

Soprannominato Il Maestro per la sua visione di gioco e le sue capacità tecniche, la carriera del centrocampista nato nel maggio del 1979 inizia in provincia di Brescia. Proprio con le Rondinelle farà il suo esordio in Serie A, giocando prevalentemente da mezzapunta. A 19 anni arriva poi la chiamata dell’Inter.

In nerazzurro il centrocampista verrà schierato prevalentemente a ridosso della trequarti, ma non troverà molto spazio nell’Inter dell’epoca. Prima il prestito alla Reggina, poi il ritorno a Brescia dove Carlo Mazzone ha l’intuizione di arretrare il suo raggio d’azione e schierarlo davanti la difesa.

In seguito il centrocampista viene ingaggiato dal Milan, per circa 35 miliardi di lire, dove da regista di centrocampo vincerà tutto. Due scudetti ed altrettante Coppe Italia messe in bacheca, oltre alle due Champions League vinte con il Diavolo. In seguito l’avventura nella Juventus, dove il centrocampista vive una seconda giovinezza e vincerà anche in bianconero.

Dramma Pirlo, il problema respiratorio

Tornando indietro negli anni della militanza al Milan, per il centrocampista lombardo c’è stato un importante intervento chirurgico da affrontare. La storia è emersa in questi giorni, grazie alla testimonianza del giornalista Federico Buffa, nota voce Sky.

Il telecronista ha raccontato durante il podcast Poretcast un aneddoto ai più sconosciuto che ha coinvolto proprio Andrea Pirlo quando giocava con i rossoneri.

Operazione chirurgica per Pirlo

L’ex allenatore di Juve e Sampdoria ai tempi dell’esperienza milanista venne sottoposto ad un importante intervento chirurgico. Il centrocampista è finito sotto ai ferri in seguito ad un consulto con l’otorinolaringoiatra del club rossonero.

Pirlo non riceveva abbastanza ossigeno in fase di respirazione a causa del setto nasale deviato, che per coincidenza è la stessa dinamica che ha portato anche il giornalista ad operarsi. L’intervento corresse la caratteristica respiratoria del centrocampista e lo aiutò a correre di più in campo.