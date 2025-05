Grande festa a Maranello: Ferrari competitiva già a Monaco | Segnale chiarissimo dai tecnici

Dopo la rimonta di Hamilton e Leclerc a Imola in casa Ferrari si spera di regalare una gioia ai tifosi domenica prossima a Montecarlo

Una rimonta a dir poco sorprendente e proprio per questo ancora più gradita. Il Gran Premio dell’Emilia Romagna disputato domenica scorsa sullo storico circuito di Imola ha visto la Ferrari ritagliarsi, finalmente, un ruolo da semi protagonista.

Dopo le sconfortanti qualifiche che avevano relegato Hamilton e Leclerc sulla sesta fila della griglia di partenza, i due piloti della Rossa hanno avuto la capacità di dare vita a una gran bella rimonta conclusasi con il 4/o posto dell’inglese e il 6/o del monegasco.

Il distacco dalle monoposto rivali, nello specifico McLaren e Red Bull, è ancora notevole e quasi impossibile da colmare in tempi brevi. È comunque significativo questo duplice segnale di risveglio da parte delle vetture di Maranello.

Primi confortanti indizi di ripresa o un mini exploit occasionale dettato da fattori non legati a una crescita di competitività della SF-25? La domanda è legittima, soprattutto a pochi giorni da un’altra gara attesissima dagli appassionati di Formula Uno.

Ferrari, il risveglio della Rossa: Monaco nel mirino

Domenica prossima è infatti in programma il Gran Premio di Monaco sul leggendario circuito cittadino di Montecarlo: un evento iconico dell’automobilismo mondiale che ha visto spesso e volentieri la Ferrari recitare il ruolo della grande protagonista.

I tifosi del Cavallino Rampante sognano una giornata colorata di rosso, magari anche grazie a condizioni atmosferiche particolari. Infatti secondo le previsioni meteo di ‘Meteoblue‘, a Montecarlo per tutto il prossimo weekend è prevista pioggia.

Ferrari, ‘Giove pluvio’ in soccorso di Hamilton e Leclerc

La percentuale che il maltempo prenda il sopravvento su sole e cielo sereno è superiore al 55%: è dunque probabile che la gara di Monaco si corra sul bagnato. Una condizione che in teoria potrebbe favorire chi dispone di una vettura meno performante in termini di velocità e prestazioni.

A Maranello crescono fiducia e ottimismo, le chance di ben figurare sul circuito di casa di Charles Leclerc non sono poche. I favori del pronostico però anche in questa occasione spettano di diritto alle due McLaren di Norris e Piastri e alla Red Bull di Max Verstappen. Il campione del mondo in carica con il successo di Imola ha lanciato un monito ai suoi rivali: strappargli il titolo iridato non sarà facile.