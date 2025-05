Estasi Tottenham: vince un trofeo 17 anni dopo | Sprofonda totalmente lo United

Una finale vibrante ma tutt’altro che spettacolare ha visto il Tottenham conquistare l’Europa League a Bilbao ai danni del Manchester United

Novanta minuti più recupero ad elevato tasso agonistico ma assai poveri di gioco e di spettacolo. Questo in estrema sintesi è quanto la finale di Europa League tra Tottenham e Manchester United ha offerto a tifosi ed appassionati.

Alla fine l’estasi della vittoria ha avvolto i tifosi degli ‘Spurs’ che si sono aggiudicati il trofeo e di conseguenza la qualificazione alla prossima Champions League. Una Champions targata Premier, visto che saranno 6 le squadre inglesi iscritte alla competizione.

Il Tottenham torna a vincere un trofeo dopo 17 anni di digiuno, nel 2008 l’ultimo trionfo fu nella Coppa di Lega inglese. resta invece a bocca asciutta il Manchester United, autore dell’ennesima stagione fallimentare.

La sfide del San Mames di Bilbao ha offerto davvero poco sul piano squisitamente tecnico: il Tottenham ha difenso strenuamente il gol del vantaggio arrivato al 42′ del primo tempo, una carambola tra Brennan Johnson e un difensore dei Red Devils.

Tottenham, l’Europa League vale la svolta

Nel secondo tempo la squadra di Ruben Amorim ha provato in tutti i modi ad arrivare al gol del pareggio, ma un superlativo Guglielmo Vicario ha detto ‘no’ alle conclusioni ravvicinate di Garnacho e di Show in pieno recupero.

La conquista dell’Europa League, la terza della storia del club londinese, è un vero e proprio trampolino di lancio per gli ‘Spurs’ che grazie al trionfo di Bilbao entrano di diritto tra le teste di serie della prossima edizione della Champions League.

Estasi Tottenham, una coppa per la conferma

La vittoria del San Mames potrebbe inoltre garantire la conferma sulla panchina del Tottenham nella prossima stagione di Ange Postecoglou, il tecnico australiano di origine greca che tanto piace alla proprietà del club londinese. Discorso diametralmente opposto in casa United dove il tecnico portoghese Ruben Amorim, arrivato a stagione in corso con l’obbligo di rimettere in sesto la stagione di Casemiro e compagni, ha fallito in pieno l’obiettivo.

Un esonero a questo punto non si può escludere a priori, anche perché nella prossima stagione i Red Devils non saranno presenti in alcuna competizione internazionale. Un fallimento assoluto nonostante gli oltre 200 milioni di euro investiti nelle ultime sessioni di mercato. Il Manchester United ripartirà da zero, il Tottenham è pronto a rilanciare.