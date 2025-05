Buongiorno, sei licenziato!: decisione inamovibile di Dazn | Colpa di una telecronaca

La redazione di DAZN è in fermento in vista dell’ultima giornata di campionato. Ma esplode la polemica per colpa di un telecronista

Tutto è pronto o quasi per l’ultima giornata di un campionato che deve ancora esprimere i suoi verdetti più importanti: dallo scudetto alla qualificazione in Europa fino alla retrocessione in Serie B, tutto è ancora in ballo e nulla è già definito.

La Lega Calcio ha spacchettato le gare della 34/a giornata in tre blocchi: venerdì sera si disputeranno i due match decisivi per l’assegnazione dello scudetto, vale a dire Napoli-Cagliari e Como-Inter.

Sabato sera invece si giocano le uniche due gare sostanzialmente ‘inutili’, Bologna-Genoa e Milan-Monza. Molto più ricco e avvincente il programma della domenica sera che vedrà disputarsi in contemporanea sei partite decisive per zona salvezza e coppe europee.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta e in esclusiva dalla piattaforma DAZN che spera di ripetere il grande successo ottenuto con ‘Zona Serie A‘, una sorta di ‘Tutto il calcio minuto per minuto‘ in versione televisiva.

DAZN, esplode la polemica: una raffica di accuse

Proprio in queste ore però la redazione della piattaforma televisiva detentrice dei diritti del campionato di Serie A fino al 2029 è sottoposta ad una raffica di pesanti accuse che coinvolgono direttamente uno dei suoi telecronisti di punta.

Secondo quanto riportato dal portale ‘controcalciotv‘, durante la telecronaca della sfida tra Inter e Lazio conclusasi sul 2-2, alcuni abbonati avrebbero segnalato una presunta differenza di tono ed entusiasmo da parte di Ricky Buscaglia nel commentare i gol dei nerazzurri rispetto a quelli dei biancocelesti.

DAZN, provvedimenti in arrivo: non può finire così

Buscaglia è uno dei telecronisti più apprezzati della cosiddetta ‘nouvelle vague’. Non è un caso che qualche anno fa un maestro come Sandro Piccinini lo indicò come uno dei suoi epigoni di maggior talento e capacità professionali.

Eppure la telecronaca della sfida che probabilmente ha visto l’Inter perdere lo scudetto a vantaggio del Napoli non è stata apprezzata dai tifosi delle squadre rivali dei nerazzurri. Difficile immaginare cosa potrà accadere ai piani alti di DAZN: si vocifera di un possibile accantonamento di Buscaglia proprio in occasione dell’ultima attesissima giornata. Ad oggi però nessuna decisione ufficiale è stata presa, lo scopriremo forse solo venerdì sera. A Napoli intanto ci si prepara, anche senza dirlo, alla grande festa.