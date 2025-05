Senza di me avete fatto un disastro: torno e vi riporto in alto | Il Milan lo riaccoglie in dirigenza

Stagione finita per il Milan che dopo il ko contro la Roma ha iniziato a pensare alla prossima stagione. E c’è alle viste un grande ritorno

Una stagione fallimentare. Non v’è altro modo per definire l’annata del Milan che domenica scorsa con la sconfitta dell’Olimpico contro la Roma di Claudio Ranieri ha detto definitivamente addio a un posto nelle coppe europee del prossimo anno.

Il club rossonero ha di fatto fallito tutti gli obiettivi possibili e immaginabili, compresa la Coppa Italia sfumata nella finale di Roma contro il Bologna. Sergio Conceicao, chiamato al posto di Paulo Fonseca all’inizio del nuovo anno, proseguirà altrove la sua carriera.

Ai piani alti della società si sta lavorando da giorni ad un completo restyling di tutta l’area tecnica e dirigenziale, compreso il ruolo fondamentale del direttore sportivo. Il lavoro svolto da Geoffrey Moncada negli ultimi dodici mesi non ha soddisfatto la proprietà.

A gennaio scorso la società ha messo sul piatto una cifra superiore ai 50 milioni di euro per rinforzare a dovere un organico che aveva evidenziato parecchie lacune, soprattutto in attacco. Di qui gli arrivi del bomber messicano Santiago Gimenez e del fantasista portoghese Joao Felix.

Milan, un disastro dopo l’altro: il ritorno del dirigente è inevitabile

I nuovi innesti però non hanno prodotto alcuna crescita del Milan in termini di prestazioni e di risultati, se si eccettua il cammino in Coppa Italia culminato con una grande vittoria in semifinale contro i cugini dell’Inter.

A questo punto diventa necessario ripartire quasi da zero a tutti i livelli, soprattutto in ambito dirigenziale. E non è un caso che proprio nelle ultime ore abbiano iniziato a circolare voci in merito a un possibile ritorno di un dirigente che benissimo ha fatto nei quattro anni trascorsi a Via Aldo Rossi.

Milan, la concorrenza è spietata: Cardinale deve sbrigarsi

Dalla Francia giunge l’ufficialità dell’addio, dopo una sola stagione, di Ricky Massara al Rennes. Ad annunciarlo è lo stesso club tramite un breve comunicato: “Il Rennes saluta il suo impegno durante questi ultimi undici mesi e augura a Frederic, la cui professionalità e la cui personalità sono stati apprezzati da tutti, il meglio per il prosieguo della sua carriera”.

Il ritorno di Massara al Milan diventa a questo punto un’opzione, ma occhio alle mosse della Juventus: anche il club bianconero starebbe valutando con attenzione la figura di Massara. L’ex ds rossonero potrebbe affiancare Giuntoli e aprire nuovi canali di mercato, soprattutto in direzione Francia.