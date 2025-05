Modificata la linea del fuorigioco: proposte immagini false | Nuovo scandalo nel calcio

La linea del fuorigioco è stata modificata e le immagini hanno presto fatto il giro del web. Ecco l’ultima trovata che fa gridare allo scandalo.

La regola del fuorigioco è da tempo una questione che alimenta e divide tifosi ed appassionati di calcio ai quattro angoli del globo. Con l’avvento della tecnologia in campo il ruolo degli assistenti dell’arbitro è cambiato sensibilmente, in un processo che è tuttora in divenire.

L’ingresso della VAR ha sensibilmente modificato la funzione del guardalinee, rimandando all’assistenza monitor ogni tipo di dubbio sulle chiamate del fuorigioco. Prima dell’introduzione della tecnologia a supporto della squadra arbitrale gli errori sul tema dell’offside erano pane quotidiano nell’ambito delle polemiche arbitrali.

Se oggi la possibilità di errore è praticamente prossima allo zero, per i campionati che utilizzano il VAR, le polemiche del passato hanno lasciato lunghi strascichi tra gli appassionati del gioco del calcio. Dalla posizione passiva a quella attiva, fino al fuorigioco semi automatico che è stato motivo di discussione anche nelle riunioni della FIFA.

Non è da escludere una nuova evoluzione della regola del fuorigioco a stretto giro di posta. Da anni l’allenatore francese Wenger sta portando avanti una campagna che punta alla reinterpretazione della norma dell’offside.

Modificata la linea del fuorigioco

La proposta del tecnico ex Arsenal è volta a favorire i calciatori attaccanti. Secondo l’iniziativa del tecnico francese per segnalare il fuorigioco c’è bisogno che il corpo del calciatore in attacco sia completamente oltre all’ultimo difendente.

Torna in auge il concetto di luce tra i corpi dei calciatori. Al momento anche una minuscola porzione di piede viene considerata in fuorigioco con le immagini del VAR.

Immagini fake, scandalo nel mondo del calcio

In attesa di un possibile cambio radicale della regola del fuorigioco, tanti replay a volte vengono presi come spunto di riflessione sul tema. Ultimamente è tornato virale sul web un video realizzato in Venezuela lo scorso anno.

La rete venne segnata in chiara posizione di fuorigioco, ma con una modifica dell’inquadratura ed una linea non proprio prospettica, vennero diffuse immagini che tentavano di far passare il gol come valido. Un buco nell’acqua da parte della regia di quella gara, che divenne virale da subito sulla rete.