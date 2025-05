Ha esultato come un pazzo: Fabrizio Romano nella bufera | Ecco per che squadra tifa

Fabrizio Romano pizzicato dalle telecamere mentre esulta senza freni allo stadio. Ecco per che squadra tifa l’esperto di calciomercato.

Il suo nome è una garanzia nell’universo del calciomercato al tempo del web. Fabrizio Romano è il giornalista sportivo più seguito al mondo, con il suo celebre ‘Here we go’ divenuto da tempo un marchio di fabbrica. Le sue indiscrezioni nel mondo del calciomercato sono diventate un fenomeno globale, basti pensare che solo su Instagram vanta un seguito da oltre 35 milioni di follower.

La sua capacità è quella di ottenere informazioni esclusive e di condividerle in modo preciso e rapido. La sua ascesa nel mondo dell’informazione sportiva lo ha visto collaborare con Sky Sport e con l’autorevole The Guardian in Inghilterra.

Non di rado diverse squadre professionistiche lo hanno incluso nei video di presentazione di nuovi calciatori, rafforzando la sua iconica immagine. La sua carriera è stata insignita per due volte del Globe Soccer Award, che lo ha visto premiato come miglior giornalista sportivo dell’anno, nel 2022 e nel 2023.

Il suo stile comunicativo è appassionante e coinvolgente ed è considerato un’icona del calciomercato dei nostri tempi. Ogni suo post sui social genera migliaia di interazioni, con un’attenzione che raggiunge tutti gli appassionati di calcio nel mondo.

Fabrizio Romano pizzicato allo stadio

Nato a Napoli nel 1993, la sua carriera è decollata velocemente anche grazie all’utilizzo sapiente delle piattaforme sul web. Tra le tante curiosità che accompagnano una figura tanto famosa non poteva non esserci quella intorno alla sua squadra del cuore.

Dopo l’ultimo turno di campionato è girato un video che rappresenterebbe proprio il guru del calciomercato, mentre esulta con pieno trasporto allo stadio.

La video esultanza di Fabrizio Romano

Sul web è diventato virale un video che riprenderebbe Fabrizio Romano in prima fila a San Siro, durante Inter-Lazio. Nel dettaglio le immagini sono state riprese durante la rete del vantaggio siglata da Bisseck, che ha fatto esplodere di gioia anche il giornalista sportivo.

A postare il video su Instagram è stata la pagina ‘Misterbonus’, nonostante non siano arrivate conferme ufficiali riguardo la presenza del famoso esperto di calciomercato. C’è da dire che la somiglianza sembra davvero impressionante, chissà se lo stesso Romano non voglia uscire allo scoperto in via ufficiale.