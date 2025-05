Gasp resta a Bergamo: gli comprano il top player richiesto | È stato tra i migliori in questa Serie A

Il tecnico della Dea è pronto a rimanere in quanto sarà accontentato sul mercato: gli comprano il top player richiesto, che è stato tra i migliori in questa Serie A.

Prima le sue parole quasi a voler confermare la sua permanenza a Bergamo: “Il rinnovo non è determinante, ho ancora un contratto con l’Atalanta. Si sono già presentate situazioni simili a quella attuale e poi ho firmato il rinnovo. Come ha detto Luca Percassi, c’è un’armonia tale che non ci saranno mai problemi. Si deciderà quando potremo parlarne”.

Poi però un appello alla società, per far capire che serve un grande aiuto anche dal mercato. “In questo momento penso che quello che abbiamo fatto quest’anno sarà difficile ripeterlo e questo mi preoccupa. Appena sarà possibile individueremo le possibilità e le prospettive di questa squadra. L’Atalanta giustamente deve guardare i bilanci, possono esserci delle partenze e non sarà facile ripetere quello che abbiamo fatto quest’anno”.

Queste le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini riportate da La Gazzetta dello Sport. Affermazioni importanti, che con tutta probabilità hanno fatto accendere la luce nella testa della società bergamasca: se si vuole una sua permanenza a Bergamo, e soprattutto se si vorrà continuare su questi livelli, sarà necessario un buon mercato tra entrate e uscite.

La società pronta ad accontentare Gasperini

Di conseguenza Percassi sarà pronto ad accontentare le richieste del Gasp. Sebbene è possibile che qualcuno lasci la Dea, sarà fondamentale che i pezzi pregiati della rosa vengano sostituiti al meglio.

Ad esempio in caso di partenza di Ademola Lookman, è necessario prendere un altro calciatore di livello assoluto. Ed è proprio da questo punto di vista che il tecnico piemontese avrebbe già individuato un top player di livello, che è stato tra i migliori nella Serie A attuale.

Ecco il top player richiesto da Gasperini

Secondo le ultime novità, Gasperini in caso di addio di Lookman potrebbe chiedere alla società di comprargli Assane Diao, arrivato a gennaio al Como, dove si è messo in forte evidenza.

L’esterno d’attacco piace a tanti, e la Dea dovrà essere brava ad anticipare la concorrenza per accaparrarselo. Staremo a vedere dunque se questo affare, che accontenterebbe il mister, andrà a buon fine.