Disastro Ferrari: perso uno storico primato ad Imola | Elkann ha esaurito la pazienza

Anche ad Imola non sono mancati passaggi a vuoto in casa Ferrari. Elkann su tutte le furie, perso un primato storico per le rosse.

Non c’è pace in casa Ferrari dopo il Gran Premio di Imola. La prestazione delle monoposto italiane è stata disastrosa nelle qualifiche. Sia Hamilton che Leclerc non sono riusciti a superare la Q2, chiudendo rispettivamente all’undicesimo ed al dodicesimo posto in qualifica.

Il rendimento in gara delle rosse è stato invece assolutamente più positivo. Lewis Hamilton ha chiuso al quarto posto, mentre Charles Leclerc è arrivato sesto. Un fine settimana vissuto sulle montagne russe per la scuderia italiana, che può ben sperare per la prestazione in gara dei suoi due piloti.

Ad imporsi ad Imola è stato ancora una volta Max Verstappen, il pilota olandese ha dominato la settima tappa del Mondiale di Formula 1. Dietro il pilota Red Bull si sono piazzate le solite McLaren, con Lando Norris al secondo posto e davanti a Piastri.

La classifica generale piloti vede ora l’australiano Oscar Piastri alla prima posizione, con 146 punti. Un gradino più in basso resta stabile Lando Norris a quota 133 lunghezze. Verstappen sta cercando di ridurre il gap con i due piloti McLaren, ed al momento è terzo in classifica a quota 124 punti.

Ferrari in chiaroscuro, disastro nelle qualifiche

La differenza di rendimento della SF-25 tra qualifica e gara resta un tema di discussione accesa intorno al Cavallino rampante, che finora ha regalato davvero poche gioie ai propri tifosi.

Le monoposto italiane in gara hanno dimostrato di poter tenere testa ai rivali, mentre nelle qualifiche la prestazione è stata gravemente insufficiente. Cercando di salvare il salvabile, con vista Monaco, arriva una cattiva notizia per la casa guidata da John Elkann.

Non c’è pace per la Ferrari, addio al record

Per quanto riguarda il fronte delle statistiche la casa automobilistica italiana deve fare i conti con un sorpasso ufficiale dopo il Gran Premio di Imola. Con la vittoria di Max Verstappen la Red Bull Racing è diventata infatti il team più vincente del ventunesimo secolo.

Sorpassata proprio la Ferrari, ferma a quota 123 successi. Seguono la Rossa la Mercedes con 120 successi e la McLaren a quota 71 GP conquistati nel ventunesimo secolo.